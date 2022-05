Les gens de la région sont de plus en plus sensibles à la cause des pollinisateurs

Danville — Plusieurs personnes verront leur pelouse ou celles de leurs voisins, prendre de l’ampleur au cours du mois de mai.

Il faudra certes faire preuve d’indulgence en raison de la noble cause qu’est l’initiative Défi Pissenlit, lancé antérieurement par l’entreprise apicole Miel & co de Portneuf et qui gagne rapidement en popularité un peu partout en province.

Le principe étant de retarder les premières coupes de gazons le plus possible en mai, voire attendre le début du mois de juin, vise à protéger les insectes pollinisateurs en leur offrant des sources de nourritures importantes.

Lorsque l’on comprend l’importance des abeilles et autres pollinisateurs dans notre chaîne alimentaire, on se dit que l’on peut bien accepter de voir quelques pissenlits colorer notre gazon pendant quelques semaines.