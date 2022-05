Des bacs de récupération pour le polystyrène installés dans le Val-Saint-François

Val-Saint-François – La MRC du Val-Saint-François demande à ses citoyens de déposer le polystyrène (styromousse) dans des bacs installés un peu partout sur son territoire.

Il s’agit d’un projet-pilote de trois ans qui a débuté l’année dernière. « Nous avons la responsabilité d’agir dans une perspective de développement durable et de détourner le plus possible de l’enfouissement », a souligné en conférence de presse Geneviève Giasson, directrice générale à la MRC du Val-Saint-François.

La campagne de sensibilisation demeure au centre de la démarche pour encourager les gens à récupérer le polystyrène no 6.

Le polystyrène expansé du Val-Saint-François est acheminé vers Soprema, à Sherbrooke, pour qu’il soit transformé en panneau d’isolation pour l’habitation.

L’idée « politique » du projet a germé à Saint-François-Xavier-de-Brompton. « Au départ, c’était de bannir la styromousse. C’est une bien belle idée, mais plutôt complexe à appliquer. Il y a beaucoup de produits de consommation qui sont emballés outremer. Il faut être réaliste dans nos projets pour être assuré qu’ils fonctionnent », de dire le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Martin Lemieux, responsable de la gestion des matières résiduelles et environnement à la MRC, a expliqué quel genre de polystyrène peut être récupéré.

« Lorsque le polystyrène est cassable, c’est bon signe et il peut prendre la direction de la récupération. Lorsqu’il est flexible, c’est de mauvais augure et il prendra le bord de la poubelle vers l’enfouissement » , précise M. Lemieux.

De plus, il est important de dire que le polystyrène prenant le chemin de la récupération doit être très propre.

Les bacs seront installés pas trop loin des bâtiments municipaux. Les bacs disponibles dans les municipalités du territoire du Val-Saint-François viennent s’ajouter à ceux en place à l’écocentre depuis plusieurs années.

Pour les citoyens, qui n’ont pas de bac de récupération installé dans leur municipalité, ils peuvent en tout temps venir déposer le polystyrène expansé à l’écocentre, situé dans le Canton de Melbourne, ouvert d’avril à mai, les mercredis, jeudis et vendredis entre 9 h et 17 h, et les samedis entre 9 h et 15 h.

En réalité ce sont 14 des 18 municipalités qui ont accepté de mettre à la disposition de leurs citoyens et de leurs entreprises des bacs de récupération de styromousse. Richmond, Val-Joli, Kingsbury et Saint-Denis-de-Brompton ont refusé de se joindre au projet de bac de récupération du polystyrène.

« C’était une démarche volontaire. Il y a des municipalités où c’était plus difficile à gérer à cause des syndicats. Il n’y a aucune déception. Plus il y aura de points de dépôt, mieux ce sera. D’autres, comme Kingsbury, préfèrent continuer à faire la promotion des écocentres. Il n’y avait pas d’obligation et il n’y a aucune frustration. Ce sont peut-être les citoyens qui feront des pressions pour avoir un bac plus près de chez eux », a soutenu Ann Bouchard, chargée de projets en environnement à la MRC du Val-Saint-François.