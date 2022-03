Une citoyenne reçoit une certification maximum

Ham-Sud —Au cours des derniers mois, Mme France Darveau, une résidente de Ham-Sud, a reçu un certificat attestant que sa résidence répondait adéquatement aux critères du programme Ham-Sud Habitation Durable.

De ce fait, la citoyenne a également vu une subvention de 4000 $ accompagner cette mention remarquable, somme qui lui fut attribuée par la municipalité, soit le maximum admissible pour ce type de projet cautionné par le village.

Rappelons tout d’abord que ce programme, initié par la ville Victoriaville, avait été suggéré à la petite municipalité de la MRC des Sources par le promoteur du projet éco-résidentiel Aux Pieds du Mont-Ham, M. Renaud Bergeron, et qu’il fut par la suite adopté au cours de l’année 2018 par les autorités municipales de Ham-Sud.

« Il s’agit d’un programme de construction et/ou rénovation auquel nous tenons beaucoup. Nous pouvons compter sur près d’une dizaine de propriétaires de résidences ayant adhéré au projet jusqu’ici et nous sommes très heureux de pouvoir les supporter avec l’apport d’un appui financier significatif.

Le fonctionnement est relativement simple, car une fois que les travaux complétés, une évaluation est faite et une subvention relative aux nombres d’étoiles obtenues, est octroyée au propriétaire des lieux. Pour ce qui est de Mme Darveau, cette dernière a obtenu le maximum de la subvention admissible et nous l’en félicitons sincèrement. », mentionna le maire de Ham-Sud, M. Serge Bernier.

Ce dernier expliqua que plusieurs volets sont analysés dans ce type de projet, tel que l’écoénergie, le respect de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie notamment. « En fait, l’idée globale est de mettre tout en œuvre pour aider les gens à faire des choix durables, qui pourront notamment contribuer à leur permettre de demeurer le plus longtemps possible dans leur résidence.

Ainsi, à titre d’exemples nous retrouvons entre autres choses, des positionnements de fenêtres orientées vers le sud, une isolation mieux adaptée, des dimensions de portes à 36 pouces de largeur, ainsi que des interrupteurs positionnés plus bas, afin d’en faciliter l’accessibilité.

Je tiens donc à féliciter madame Darveau encore une fois pour ces réalisations et confirme que la municipalité de Ham-Sud continuera d’encourager les gens de son milieu dans le développement de projet qui s’inscrit dans le principe d’Habitation Durable. », de conclure l’homme politique.