Un bilan positif pour le 6e rendez-vous des écomatériaux à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) —De retour en formule présentielle cette année, le 6e rendez-vous des écomatériaux, se déroulait du côté de Val-des-Sources les 26 et 27 octobre dernier.

Ce colloque international, présenté à la salle du Centre O3, avait pour but de favoriser la valorisation des compétences et des savoir-faire et ce quant à l’utilisation des matériaux durables dans le secteur de la construction.

Ils étaient près de 140 architectes, ingénieurs, entrepreneurs, manufacturiers et étudiants à s’être réunis pour échanger sur le sujet. Parmi les ateliers proposés à l’agenda, les participants ont pu avoir accès à un total de 17 conférences, animées par des professionnels provenant du Québec, de la France et de la Belgique.

Pas moins de sept entreprises québécoises, qui se sont présentées à l’évènement à titre d’exposants, alors que des étudiants du cégep de Trois-Rivières et de la faculté de Génie de l’Université de Sherbrooke se sont aussi joints au rendez-vous.

La soirée du mardi 26 octobre en fut une de retrouvailles en quelques sortes, car après avoir visité la vitrine de démonstration des écomatériaux au Parc régional du Mont-Ham, les participants se sont retrouvés pour échanger autour d’un repas de rue et d’une bière de la microbrasserie locale, le Moulin 7.

L’ambiance de la soirée aura su permettre de créer des liens et d’amorcer quelques collaborations prometteuses pour l’évolution de la filière des écomatériaux en province.

« La 6e édition du Rendez-vous des écomatériaux est une initiative de la MRC des Sources réalisée avec la collaboration de précieux partenaires dont : la Société d’habitation du Québec, le Fonds Écoleader, Hydro-Québec, la SADC des Sources, BGA Architectes, le CRIBIQ, Écohabitation, la ville de Val-des-Sources, le magazine La Maison du 21e siècle, Desjardins, le magazine Formes ainsi que Recyc-Québed. », pouvait-on lire dans le document informatif émanant des bureaux de la MRC des Sources, laquelle a d’ailleurs d’ores et déjà confirmé une septième édition de l’évènement l’an prochain.