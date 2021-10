La Grande Marche pour la Protection des Forêts

Saint-Adrien (SFT) —Si vous ne connaissez pas ce mouvement, sachez qu’il n’est pas trop tard pour décider d’en faire partie. Cet évènement, c’est un grand mouvement, une grande Marche et un rassemblement de tous les peuples du Québec afin de souligner l’importance capitale de la biodiversité et ainsi mettre de l’avant la nécessité de la création des 100 aires protégées dans la sud du Québec.

Plusieurs marches auront lieu dans le sud du Québec, mais nous vous parlerons de l’initiative locale concernant ce mouvement, au cas où vous auriez envie de courir y participer. Le 6 octobre prochain, c’est avec beaucoup de fierté et de détermination que 4 citoyens de la MRC des Sources participeront à un bout de cette belle grande marche pour la protection des forêts. Alexis Gagnon, qui a pris en main l’organisation du segment de marche de Saint-Adrien à Ham-Nord, sera accompagné de David Savoie, Mathieu Crête et Véronique Pelletier. Ils ont décidé d’effectuer ce tronçon de la marche… à la course !

Tu es assis dans ton fauteuil et tes mollets fourmillent d’envie de changements ? Il n’est pas trop tard pour te joindre à ces 4 mordus afin de participer à la course de 10 km la plus engagée de la MRC. Tes mollets sont au repos, mais tu aimerais bien encourager les coureurs ? Grand bien tu en fasses, les encouragements sont toujours les bienvenus et pour le moins nécessaires. Le départ aura lieu à 16h30 devant l’église de Saint-Adrien, le 6 octobre prochain.