Val-des-Sources renomme son écocentre en l’honneur d’une grande pionnière

Val-des-Sources(RL) — Jeudi dernier, la municipalité de Val-des-Sources avait convié les médias à l’inauguration officielle de son tout nouvel écocentre au 171 de la rue Nicolet. En opération depuis l’automne 2020, l’endroit qui regroupe six municipalités partenaires au sein de la MRC des Sources portera désormais le nom d’écocentre Murielle-Lallier. C’est le maire Hugues Grimard qui en a fait l’annonce en présence des enfants de cette dernière, Linda, Michel et Marie-Claude Lavigne. Mme Lallier, grande pionnière de la récupération et de la revalorisation, est malheureusement décédée en novembre 2015 à l’âge de 73 ans. Notamment reconnue pour son engagement, son dynamisme et sa passion investie dans le centre de tri qu’elle gérait à l’époque, elle fut directrice du Centre de Récupération Richmond Wolfe de 1985 à 2000.

« Madame Lallier a été une figure marquante pour la récupération à une époque où ce n’était pas encore une habitude ancrée pour la population. Pendant des années, elle animait une chronique quotidienne à la radio communautaire pour sensibiliser les gens au recyclage. Son héritage est important », souligna le maire M. Grimard.

Prenant la parole à son tour le conseiller municipal chargé du dossier de l’écocentre, M. Jean Roy, ne manqua pas de saluer à son tour, toute l’importance du travail accompli à l’époque sur les habitudes de vies d’aujourd’hui. « Je me rappelle entre autres choses, les petits bacs de récupérations qu’elle avait instaurées dans la municipalité et que l’on retrouvait sporadiquement au-devant de certaines maisons. Maintenant, ce sont plutôt de gros bacs roulants de récupérations que l’on retrouve à chacune des adresses et qui font les frais de collectes régulières, c’est donc dire à quel point sa persévérance nous profite à tous aujourd’hui en tant que société. » Il est également possible d’affirmer qu’elle aura su donner une vocation sociale au centre de tri qu’elle gérait en embauchant des personnes en réinsertion sociale ou encore, devant effectuer des travaux communautaires.

« Rappelons que l’écocentre de Val-des-Sources a changé d’emplacement afin d’avoir un espace plus vaste et mieux adapté au tri des matières. Toujours à l’affût des nouveaux débouchés de revalorisation, l’écocentre annonçait récemment qu’il récupérait les masques de procédures, gants médicaux et visières. » (Source : Municipalité de Val-des-Sources)