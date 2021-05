L’école primaire Plein-Cœur de Richmond fait sa part et organise une récupération de sièges d’auto.

Richmond - Pendant tout le mois de mai, l’école Plein-Cœur invite la population de Richmond et des environs à lui apporter des sièges d’auto périmés ou accidentés.

Portées par les valeurs environnementales de l’école, la communauté et l’équipe-école souhaitent agir pour la planète. Les sièges récupérés seront acheminés à l’Écocentre du Val-St-François par des membres du Comité EVB (Établissement Vert Brundtland) de l’école.

Les sièges d’auto pour enfants ne sont pas acceptés dans la collecte ordinaire des matières recyclables (bac bleu). La seule façon d’éviter qu’ils finissent au dépotoir, c’est d’aller les porter à l’Écocentre.

La récupération des sièges d’auto est une initiative citoyenne. Depuis 2015, M. François Fillion et une poignée de bénévoles sillonnent le Québec pour récupérer les vieux sièges, les démonter et en extraire les matériaux recyclables. Par exemple, le plastique récupéré est envoyé chez Produits Re-Plast inc., une entreprise de Notre-Dame-du-Bon-Conseil qui fabrique du mobilier urbain.

C’est la troisième collecte de sièges d’auto usagés organisée par l’école Plein-Cœur. Depuis nos débuts, nous avons récupéré 46 sièges, ce qui représente environ 100 kg de plastique !

Un geste simple pour réduire nos déchets !

Cette année, la collecte aura lieu pendant tout le mois de mai. Un abri extérieur a été installé devant l’école pour recueillir les sièges. Nous tenons d’ailleurs à remercier Bruno Schuehmacher et Dominic Fontaine-Lasnier, les papas qui ont construit l’abri avec plusieurs matériaux recyclés, et le magasin Couture Timber Mart, pour les matériaux neufs.

L’école primaire Plein-Cœur est située au 555, 7e Avenue, à Richmond.

Pour information, contactez l’école Plein-Cœur au 819-826-2121.