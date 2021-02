Une étude positionne Alliance Magnesium comme étant le plus bas générateur de GES au monde

Val-des-Sources(RL) — Le journal Actualités-l’Étincelle a appris en primeur qu’une récente étude réalisée sur le cycle de vie du magnésium utilisé dans le transport par l’International Magnesium Association (IMA), positionne l’entreprise Alliance Magnesium comme étant le plus bas générateur potentiel de gaz à effet de serre (GES) parmi tous les producteurs au monde. Les résultats de l’étude démontrent clairement les émissions de CO2 selon les différents procédés de production de magnésium à travers le monde. Or, Alliance Magnésium, figure en tête de lice comme étant le plus bas générateur de CO2, alors qu’il se positionne avantageusement devant la Chine, l’Australie, le Brésil, Israël et la Turquie. (Tableaux disponibles avec les images de l’article) « C’est en effet une superbe nouvelle que la confirmation par une instance objective, externe et internationale de ce que nous démontrons avec notre procédé : Alliance Magnésium est le plus bas générateur de GES au monde ! », indique Guy Adam, de l’équipe de développement durable chez Alliance.

Cette étude a été réalisée dans le but d’appuyer scientifiquement et de façon probante l’effet du magnésium sur la lutte aux changements climatiques dans le secteur des transports.

L’allégement des véhicules est identifié comme la tâche principale du secteur du transport pour atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre. Sachant qu’il est le secteur qui contribue le plus aux émissions de GES dans le monde. Outre la diminution de la consommation d’énergie des véhicules, grâce à leur allégement, l’augmentation de l’autonomie des voitures électriques constitue également une motivation importante à l’utilisation du magnésium.

En analysant plus en profondeur les conclusions de l’étude, il est à noter qu’Alliance Magnésium se démarque encore davantage. En effet, l’ensemble des producteurs ont inclus les crédits carbone dont ils bénéficient au sein des calculs qu’ils ont fournis, alors qu’Alliance Magnésium ne l’a pas fait. Malgré cela, l’entreprise québécoise arrive tout de même au premier rang avec moins de 5 kg de CO2 par kilogramme, et ce, sans ces autres crédits potentiels. « En fait, nous sommes déjà en bas de 5, et ce, en incluant tous les éléments externes à la production proprement dite (ex. : traitement du minerai, transport, productions des fournisseurs, etc.) et excluant les crédits carbone potentiels de l’utilisation, entre autres, de la silice amorphe qui sera aussi un sous-produit issu des résidus miniers grâce à notre procédé. », a exposé fièrement par voie de communiqué M. Joël Fournier, président et chef de la technologie.