POURQUOI CONFIER L’ÉLAGAGE À UN PROFESSIONNEL?

Il est bien important, lors de l’élagage, de ne pas couper l’arbre pour l’étêter ou dans le but de lui donner la forme d’une boule. Ces techniques de taillage sont très dommageables, puisque l’arbre aura du mal à cicatriser correctement, et ainsi embellir la cour. De plus, les branches pourraient pourrir et, lors de la repousse, les nouvelles branches seront plus fragiles et rendront l’arbre encore plus dangereux. L’élagage effectué par un expert en la matière évitera ces soucis!