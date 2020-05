L’écocentre occasionnel de Valcourt ouvrira le 6 juin 2020

Richmond - La MRC du Val-Saint-François ouvrira son écocentre occasionnel situé sur le chemin du Mont-Valcourt à proximité de l’Aéroport de Valcourt à raison de 8 samedis pour l’été 2020. La première journée sera le samedi 6 juin prochain. Afin de respecter les mesures gouvernementales concernant la COVID-19, plusieurs précautions seront mises en place. La population pourra disposer de ses matières résiduelles, mais seulement en absolue nécessité.

L’écocentre occasionnel sera ouvert les samedis 6 et 20 juin, 4 et 25 juillet, 15 août, 12 et 26 septembre et 17 octobre. Tout comme à l’écocentre régional de Melbourne, plusieurs précautions sanitaires seront mises en place pour les visiteurs, dont celles-ci :

· - Seulement les paiements en argent comptant seront acceptés;

· - Un affichage sur la marche à suivre ainsi que des directives claires seront indiquées à l’accueil;

· - Un seul véhicule à la fois sera autorisé à entrer sur le site;

· - Une station de désinfectant à l’accueil sera à disposition des visiteurs ;

· - Des cônes de circulation indiqueront la trajectoire à suivre;

· - Les visiteurs devront prévoir leur propre équipement (pelles et râteaux).

Cet écocentre a été créé afin que les citoyens de la région de Valcourt aient un endroit près de chez eux pour disposer de leurs matières récupérables, réutilisables ou valorisables. Puisqu’il n’estpaspossibled’ydéposerlesmêmesmatièresqu’àl’écocentrerégional,ilestconseilléde consulter le site Internet de la MRC avant de se déplacer. La population pourra aussi trouver sur la page Internet dédiée à l’écocentre, les horaires, les tarifs et toute autre information pertinente https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/. Pour davantage d’information, il est possible de contacter une personne de la MRC au 819 826-6505 poste 21 ou par courriel au sgmr@val-saint-francois.qc.ca