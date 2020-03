Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est : 27e édition

Cantons-de-l’Est – La Fondation estrienne en environnement a lancé officiellement, le 2 mars dernier, son «Appel à candidatures 2020» afin de dénicher les initiatives environnementales les plus inspirantes des Cantons-de-l’Est, et les présenter au prochain Gala des Prix d’excellence en environnement.

Le concours récompense les initiatives les plus originales ou audacieuses réalisées en environnement dans tous les secteurs d’activité par une diversité d’acteurs parmi les plus dynamiques des Cantons-de-l’Est.

Ainsi, les prix Distinctions soulignent, pour chacune des catégories d’acteurs, les actions ayant des répercussions positives sur l’environnement tout en se démarquant des approches normalement réalisées dans les différents secteurs (industrie, commerce et entreprise de service; agriculture et foresterie; santé et enseignement; organisme à but non lucratif; municipalité et MRC; Startup). Et notez la présence d’un nouveau secteur pour 2020, les bureaux politiques tant au niveau municipal que provincial ou fédéral.

Parmi les récipiendaires des prix Distinction, de Grands Prix d’excellence seront décernés pour les actions ayant les répercussions les plus significatives au niveau:

• de l’innovation en développement durable;

• des meilleures pratiques environnementales;

• du transfert des connaissances en environnement;

• de la lutte aux changements climatiques;

• des changements de comportement;

• du rayonnement des principes de développement durable au-delà de la région.

Formulaires

La Fondation remettra, en partenariat avec les députés régionaux, 3 bourses pour souligner les initiatives environnementales des jeunes au niveau primaire (500$), secondaire (1000$) et de la relève au niveau collégial ou universitaire (2000$).

Les formulaires de participation ainsi que le guide de présentation de candidatures sont ici, sur le site de la Fondation. Le guide et un formulaire à l’intention des candidats potentiels sont disponibles sur le site web de la Fondation. Ce guide dresse une liste des projets et des organisations admissibles et présente plusieurs exemples qui sauront inspirer les acteurs interpellés par le concours. La Fondation reçoit les candidatures à partir de cette semaine, et ce, jusqu’au 8 juin 2020.