Le Salon empreinte D’Art 2026 est de retour en mai

Melbourne — L’art, la nature et la créativité seront de nouveau au rendez-vous lors du quatrième Salon empreinte d’Art qui se tiendra du 29 au 31 mai 2026 à la Galerie Perkins, située à Melbourne.

« Installé dans un cadre rural enchanteur, cet événement multidisciplinaire invite les visiteurs à vivre une fin de semaine inspirante où se rencontrent talent artistique, engagement communautaire et découverte culturelle », souligne Rebecca Taylor, responsable de l’événement.

Présenté au 1169, route 243 à Melbourne, le Salon réunira plus de 30 artistes provenant de partout au Québec, représentant une diversité de disciplines et de pratiques artistiques. Les œuvres seront exposées sur deux étages de la galerie ainsi que dans les jardins environnants, créant une expérience immersive où l’art se découvre autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Parmi les nouveautés cette année, les visiteurs pourront participer à un atelier créatif interactif présenté en collaboration avec l’Expo agricole de Richmond, dans le cadre de son 170e anniversaire.

Chaque année, le Salon empreinte d’Art choisit une cause communautaire différente à soutenir. En 2026, les efforts de sensibilisation et une partie des retombées de l’événement contribueront au troisième projet de murale de l’Expo de Richmond qui sera réalisé sur l’écurie. Cette initiative met en lumière le lien entre l’art, le patrimoine local et le milieu agricole, tout en laissant un héritage durable pour la communauté.

Le Salon est une collaboration entre Galerie Perkins et empreinte d’Art, un organisme à but non lucratif voué à la promotion de la création artistique et au rapprochement entre les arts et la communauté.

« Au fil des ans, l’événement est devenu un rendez-vous attendu pour les amateurs d’art, les collectionneurs et les visiteurs curieux à la recherche d’une expérience culturelle unique », affirme Mme Taylor.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir et d’acquérir des œuvres originales allant de la peinture à la sculpture, tout en rencontrant directement les artistes.

La fin de semaine débutera par un vernissage festif le vendredi 29 mai en soirée, offrant l’occasion de rencontrer les artistes et de célébrer l’ouverture de l’événement. Le Salon se poursuivra le samedi de 11 h à 17 h et le dimanche de 11 h à 16 h, alors que les artistes seront présents sur place tout au long de la fin de semaine.

Le président d’honneur de cette édition est le sculpteur reconnu Mathieu Isabelle, réputé pour ses sculptures grandeur nature d’un réalisme saisissant, mettant en valeur un impressionnant souci du détail, un grand savoir-faire et une forte présence à travers une variété de sujets allant des figures humaines aux animaux et aux objets du quotidien.

« Que vous soyez collectionneur passionné, amateur d’art ou simplement à la recherche d’une sortie culturelle inspirante, le Salon empreinte d’Art promet une expérience mémorable où la créativité s’épanouit dans un décor champêtre exceptionnel », affirme la responsable.