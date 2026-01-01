Spectacle nocturne immersif au Moulin à laine d’Ulverton

Ulverton — Un vent de dynamisme souffle sur le Moulin à laine d’Ulverton. Dès l’automne, l’équipe en place pour la saison estivale 2026 présentera un spectacle nocturne immersif qui combine lumière, conte, musique et nature.

Le Moulin à laine entreprend officiellement sa saison estivale le 8 mai prochain. « Il y aura beaucoup de nouveautés au Moulin à laine d’Ulverton. Nous voulons mettre l’accent sur nos coups de cœur de l’année passée, comme la Table de la bergère avec le thé à l’anglaise », souligne Michael Champagne, directeur des opérations et du développement au Moulin à laine d’Ulverton.

Mais, cette année, la direction du Moulin mise beaucoup sur le spectacle nocturne immersif à travers des sentiers illuminés. « C’est une première année pour ce spectacle. Ça ne sera pas aussi grandiose que Foresta Lumina, mais on doit s’attendre à un événement très spectaculaire qui se tiendra au mois d’octobre juste avant l’Halloween. Il s’agit d’un projet à long terme que nous voulons implanter au Moulin », soutient le directeur des opérations et du développement.

« Nous avons le conte Ariane et le fil de l’eau. Nous l’avons aussi musicalement. Il y aura aussi un conteur qui sera là. Nous souhaitons également projeter des lumières directement sur le Moulin. Dans quelques années, il y aura un spectacle vraiment grandiose. Cette année, nous commençons de façon plutôt modeste. Nous allons commencer avec des présentations le vendredi et le samedi avant l’Halloween. Il s’agira en fait d’une immersion dans le monde d’Ariane et le fil de l’eau. La musique sera de type celtique. C’est encore embryonnaire, mais c’est tellement un beau projet », mentionne-t-il.

Famille

« Cette année, nous avons décidé de mettre l’accent sur l’aspect famille. Début juillet, il y a aura entre autres une fin de semaine de la famille avec des jeux gonflables et avec des maquilleuses. Un conteur sera sur place », de dire M. Champagne.

Par ailleurs, le nombre d’employés au Moulin a doublé. Il y a maintenant 25 personnes qui y travaillent. « Nous avons vraiment une équipe de feu qui permet de faire vivre le Moulin. Les responsables sont l’âme du Moulin », prétend le porte-parole.

Le Moulin voudra se faire entendre tout au long de l’année, pas juste pendant la saison estivale. « Je souhaite qu’on en parle durant toute l’année. Nous voulons nous associer avec d’autres organisations. Par exemple, nous pourrons avoir un char allégorique lors du défilé des Irlandais à Richmond. Nous voulons voir à d’autres partenariats », souhaite M. Champagne.

Par ailleurs, le Moulin a mis sur pied un atelier qui pourra être présenté dans les garderies et dans les écoles. Ainsi, les jeunes seront en mesure de savoir d’où vient la laine pour la confection des vêtements.

« Le projet d’atelier partira à l’automne. Nous avons contacté des CPE et les réponses sont très favorables.

L’an dernier, le Moulin à laine a accueilli 22 000 visiteurs. Cet été, la direction s’attend à recevoir entre 25 000 et 30 000 personnes. « Et l’année prochaine, je vise le double. Il y aura d’autres embauches à venir. C’est un nouveau souffle qui arrive au Moulin. Nous repartons de plus belle pour grandir encore et encore », affirme M. Champagne.

Le Moulin à laine d’Ulverton est un site historique et patrimonial. Ce moulin à laine, construit en 1840, est le dernier moulin à laine encore fonctionnel au Canada. Il offre des visites guidées, des expositions et des activités pour toute la famille.