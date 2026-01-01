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Funambule Café foulera les planches du P’tit Bonheur de Saint-Camille

durée 19 avril 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Saint-Camille — Le célèbre artiste Donald Poisson et son groupe, Funambule café, joueront sur la scène mythique du P’tit bonheur à Saint-Camille le 25 avril prochain à 20 h. Le spectacle s’inscrit dans la foulée de la mini-tournée amorcée en 2025 à la suite de la sortie de leur plus récent album « Un aller simple pour la Lune ». 

Après avoir notamment conquis les salles de l’Espace Culturel Val-des-Sources et Centre culturel Pierre-Gobeil de Sherbrooke en septembre dernier, c’est maintenant le moment de transporter paroles et musiques du côté de Saint-Camille pour une soirée qui promet une fois de plus d’être à la fois riche en émotion et en poésie, laissant littéralement le public s’envoler vers un voyage galactique intérieur savamment guidé par la voix et les accords du quatuor musical. Une fois de plus « les vieux chums » profiteront de cette soirée pour revisiter un registre étendu de chansons françaises, qui saura unifier toute la puissance des mots, à des accents jazz, rock et folks. 

Formé de Jacques Livernoche, Louis Trudel, Jean-François Martel et Donald Poisson, Funambule Café n’en sera d’ailleurs pas à sa première visite, eux qui ont déjà eu le grand plaisir de se produire sur les planches du P’tit Bonheur à l’occasion de chacune des sorties de leurs trois albums précédents. Le leader vocal de la formation, Donald Poisson, souligna son souhait de voir ce spectacle posé en résidence dans un théâtre ou une salle de la région. 

Il pourrait ainsi y ajouter une offre de quelques représentations par semaine. 

Il espère créer un spectacle où l’hybride d’un environnement numérique, interactif et théâtral viendrait soigneusement s’harmoniser à l’histoire et à la sonorité signature de Funambule Café.

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