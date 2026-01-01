Étienne Drapeau de passage à Saint-Adrien

Saint-Adrien — La Meunerie de Saint-Adrien accueillera la visite de l’auteur-compositeur-interprète, producteur, écrivain et conférencier, Étienne Drapeau, le samedi 2 mai prochain à compter de 20 h.

L’artiste, qui en sera à son premier arrêt dans la MRC des Sources, viendra présenter son spectacle intimiste dans le cadre de sa tournée « Drapeau, une guitare, un piano ».

Bien qu’il roule notamment sa bosse à travers l’univers musical francophone et latin depuis maintenant plus de 20 ans, ce rendez-vous avec le public adriennois sera un moment propice pour plusieurs d’aller à la rencontre d’un artiste aguerri dont l’amour du public et le don de soi transcendent chacune de ses chansons, imbriquant du même coup des parcelles de son histoire à celles de son public.

Ayant à son palmarès des tubes comme « T’es ma femme, t’es la plus belle », « Je serai là », « Veux-tu faire ta vie avec moi ? », « Je l’ai jamais dit à personne » et beaucoup d’autres, Étienne Drapeau débarque à La Meunerie, flanquée de quelques-uns de ses plus grands succès ainsi que d’un tout nouvel album en poche, un 10e en carrière pour lui, lancée le 13 mars dernier et intitulé « 414 rue Père-Grenier », sur lequel on retrouve neuf nouvelles compositions originales.

En entrevue avec l’auteur de ces lignes, le multi-instrumentiste accepta de nous livrer ses impressions à la veille de sa prestation dans notre petit coin de pays.

« J’aime assurément toutes les salles et toutes les scènes sur lesquelles j’ai la chance de pouvoir faire voyager mes spectacles, mais je dois avouer que j’ai toujours eu beaucoup de plaisir où l’endroit me permet de connecter de manière plus directe et intimiste avec le public. Personnellement, je trouve que cela permet un maillage avec la foule et des interactions aussi intéressantes que fort chaleureuses ; ce qui me semble tout indiqué pour un endroit comme celui de La Meunerie. », de souligner l’artiste s’étant fait connaitre une première fois du grand public lors de la seconde édition de Star Académie en 2004.

Reconnu pour son amour de la vie en général, le musicien-chanteur aura certainement vu son parcours musical être teinté d’influences provenant des plus grands interprètes québécois et européens.

C’est pour ainsi dire un retour à la source que nous offre Étienne avec son plus récent opus où ce dernier apparait d’ailleurs sur la pochette, bien installé aux touches du piano familial, alors qu’il n’était âgé que de quatre ans.

« J’ai voulu en quelque sorte revisiter mes racines et la chanson québécoise dans sa plus pure expression. Inspiré très tôt par les œuvres de Félix Leclerc, j’ai toujours été très touché par les mots et le talent des gens d’ici, je pense notamment à de grands artistes tels que Patrick Norman ou encore Lynda Lemay pour ne nommer que ceux-là. Avec cet album, j’ai eu envie de mettre de l’avant notre langue et la culture québécoise et de survoler également nos harmonies, à la manière de nos plus grands chansonniers, tout en gardant le plaisir et la bonne humeur. », de conclure le sympathique chanteur.