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Les œuvres de Donald Mercier et Mario Morand en exposition dans les couloirs du CSSS des Sources

durée 18 avril 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources - Les couloirs de l’hôpital de Val-des-Sources continuent d’être agrémentés par des œuvres remplies de couleurs et d’émotions. En effet, le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) y présente depuis le 18 mars dernier, deux artistes bien connus de la région.

En effet, l’organisme invite la population à découvrir les toiles des peintres Donald Mercier et Mario Morand.

L’exposition, qui a débuté le 18 mars et se poursuit jusqu’au 13 mai prochain, présente conjointement dans un même espace les œuvres de deux artistes.

Elle permet de découvrir la vision de Donald Mercier, un artiste local, qui a capturé sur toile une variété de paysages locaux et étrangers. Ces paysages ont été marqués par le passage de l’homme et ont suscité l’intérêt particulier de l’artiste au cours de la dernière année.

Bien installé sur les murs du hall, Mario Morand propose aux visiteurs un regard posé sur quelques-unes de ses toiles y étant présentes, lesquelles sont issues de sa collection « Le point de vue de… ».

 

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