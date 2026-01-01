Audrey Côté lance son troisième roman le 28 mars

Windsor - « Écoeurentisme du cœur qui bat » est le roman « trash » de l’autrice Audrey Côté, qui sera lancé le samedi 28 mars prochain, dès 13 h, à la salle communautaire, 54a, rue Saint-Georges, à Windsor.

Deux histoires parallèles. Un seul monde. Qui ressemble beaucoup au nôtre… Avec quelques différences. Tom, un individu tout à fait normal qui travaille du lundi au vendredi, réside dans un logement décrépit, excessivement coûteux. Cependant, lui se réveille un matin avec une belle femme rousse à ses côtés… sans vie. Victime d’amnésie, il est hanté par le doute : a-t-il réellement commis ce meurtre, ou est-il la proie d’un complot ? Pendant ce temps, une jeune étudiante innocente rencontre une personne mal intentionnée. Elle se retrouve alors au cœur du plus sombre côté de notre monde, et devient elle-même… une créature. Parviendra-t-elle à s’échapper de ce cercle vicieux ? Mais plus important encore, sera-t-elle capable de maîtriser ce nouveau côté d’elle-même ?

Il s’agit du troisième roman de l’écrivaine de Windsor. Technicienne en santé animale, Audrey Côté entretient quelques passions, dont la lecture et l’écriture. « J’aime m’entrainer. Depuis que je suis jeune, j’ai plein d’idées dans ma tête. J’ai commencé à écrire au secondaire. J’ai sorti mon premier livre à l’âge de 14 ans. Ç’a toujours été une passion pour moi. Écrire, c’est mon échappatoire », de dire Mme Côté.

Elle écrit les fins de semaine lorsqu’elle ne travaille pas à la clinique vétérinaire.

« C’est un livre trash. C’est un livre qui parle de tout ce que l’humain est capable de pire. Je voulais parler des sujets tabous dans la société. C’est un mélange de réalisme et de fantaisie. Ce n’est pas un livre pour tout le monde. Il est difficile à lire. J’aime écrire tout ce qui est horreur et violence », raconte l’autrice dans une entrevue accordée au journal Actualités – L’Étincelle.

Elle fera bien sûr la promotion de son romain. En plus de son lancement du 28 mars, l’écrivaine sera présente au Salon du livre de Québec le 11 avril.

« Lors du lancement, je pourrai également répondre aux gens par rapport aux animaux. Je vais aussi raconter pourquoi j’ai écrit le livre. Je pourrai échanger avec les gens », souligne celle qui possède aussi l’entreprise L’Amie Tech, spécialisée dans les soins à domicile pour les animaux.