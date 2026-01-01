Rédaction de la biographie de Jean Arel : tout un défi !

Windsor — C’est tout un défi qui attendait Louis Gosselin, l’auteur de la biographie de Jean Arel « La voix de l’Estrie ». En fait, le projet a dû être réalisé en moins de trois mois…

Louis Gosselin a déjà écrit en 2012 la biographie de l’ancien maire de Sherbrooke, Jean Perrault. « Je m’étais rendu compte que les gens avaient apprécié de savoir, par exemple, comment avait commencé le dossier de la Fête du lac des Nations, comme tous les autres projets de Sherbrooke à cette époque. On connaît ainsi la petite histoire… J’ai alors pensé à Jean Arel, que je connais depuis 50 ans pour nous raconter l’histoire de la radio régionale. Il a traversé toutes les époques », raconte l’auteur Louis Gosselin, qui a fait une longue carrière comme animateur radiophonique et journaliste avant de travailler comme chargé des communications à la Ville de Sherbrooke.

Il a alors pensé à faire correspondre la sortie de la biographie de Jean Arel avec le 45e anniversaire du Mérite sportif estrien. « André Lavallée, qui est sur le conseil d’administration du Mérite sportif, s’est offert de payer les dépenses relatives à la publication de la biographie tout en mentionnant que tous les revenus du livre iraient à l’organisation du Mérite sportif », de dire l’écrivain.

Cependant, cette discussion a eu lieu au début octobre dernier alors que le Mérite sportif se tient au mois de février. « Ça ne nous laissait pas beaucoup de temps. Jean et moi, on s’est rencontré en début octobre pour une première fois. Nous avons ensuite fait cinq semaines à raison de quatre heures par semaine. À la mi-décembre, le projet était complété. Il a été imprimé en début janvier. Tout s’est déroulé comme sur des roulettes », soutient l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, allant de romans policiers à des livres jeunesse.

Les revenus du livre de 240 pages seront versés au Mérite sportif. Il est vendu 25 $ l’unité. Au lancement, 236 livres ont trouvé preneurs. Il est présentement dans les librairies de la région. Les responsables du projet en ont fait imprimer un total de 600 exemplaires.