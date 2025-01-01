X
Rechercher
Publicité

Mission accomplie pour la 26e édition du Symposium des arts de Danville

durée 12 septembre 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Danville — La présidente du conseil d’administration du Symposium des arts de Danville, Mme Mélanie Gauthier, se disait encore sur un nuage quelques heures après la tenue de l’événement qui était présenté du 29 août au 31 août dernier au cœur de la charmante petite municipalité de la MRC des Sources. 

La raison en fort simple, c’est que l’édition 2025 « fut une réussite sur toute la ligne », selon les propres dires de la présidente. Il faut dire que le comité organisateur avait fait le pari de raccourcir la durée de l’événement cette année, alors que celui-ci se déroulait sur trois journées au lieu de quatre comme le voulait la tradition des années antérieures. 

« Nous avons reçu des commentaires très positifs en lien avec ce changement tout de même majeur à notre programmation, notamment de la part de visiteurs, mais également de la part de nombreux artistes qui ont pu profiter de la journée du lundi pour finaliser la logistique de transport et retour à la maison ou encore de terminer le démantèlement de leur kiosque au besoin. De plus, nous n’avons que de bons mots en ce qui a trait à notre collaboration avec la ville de Danville et la fête Danville s’Active. Une belle complicité s’est installée avec les dirigeants de la ville, les employés et le service des loisirs, ce serait très agréable et souhaitable de pouvoir poursuivre dans cette veine si la situation se rend à nouveau possible. Je tiens aussi à souligner que la diversité de la programmation et de l’animation de rue, dont faisait partie l’organisme RAVIR, aura su insuffler un dynamisme fort apprécié de tous.», continua-t-elle. 

Madame Gauthier ajouta que la présence rassembleuse du réputé président d’honneur, M. Guy Paquet, aura su apporter son lot de fébrilité parmi les visiteurs au cours de la fin de semaine. À ce titre, l’heureuse personne gagnante de la magnifique toile intitulée « l’automne en galoche, l’hiver en approche », issue de l’essence même du talent de M. Paquet, se nomme Claude Bélisle de Saint-Jean-sur-Richelieu. Par ailleurs, le comité organisateur du symposium des arts a procédé, lors des allocutions de clôture de l’édition 2025, à la nomination de son prochain président d’honneur en la personne de M. Claude Lépine. 

« Il s’agit d’un artiste accompli qui nous a fait le grand plaisir d’accepter notre invitation pour l’année prochaine. Une fois de plus, grâce à la générosité de notre précieux partenaire Climco Services, notre président d’honneur aura l’occasion de produire une toile thématique qui fera les frais d’un tirage-bénéfice dans le cadre de notre 27e édition qui aura lieu les 4-5 et 6 septembre 2026. J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les artistes présents, tous nos partenaires financiers, la ville de Danville, l’ensemble des bénévoles venus d’un peu partout en région, les membres du comité organisateur et bien entendu le public pour leurs visites et leurs encouragements. C’est donc avec une fierté rejaillissant sur toute l’équipe, que je me plaisais à dire cette fin de semaine que nous étions en train de vivre l’an un d’un nouveau 25 ans. », conclut la présidente avec un sourire dans la voix, elle qui est également la fille du président fondateur du Symposium, M. Rénald Gauthier.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’expression artistique gagne à nouveau les trottoirs de Danville

8 septembre 2025 | 4h00

L’expression artistique gagne à nouveau les trottoirs de Danville

Danville — Le talent de tout un chacun et les mille et une couleurs s’entremêlent sur les trottoirs du Carré à Danville, alors que l’activité créative de peinture urbaine est de retour cette année.  Le Symposium des arts de la 26e édition a relancé les œuvres artistiques des jeunes et des moins jeunes artistes.  Il sera donc possible d’admirer ...

LIRE LA SUITE
Un troisième Salon de la lutherie à Kingsbury

4 septembre 2025 | 4h00

Un troisième Salon de la lutherie à Kingsbury

Kingsbury – C’est devenu un événement annuel : le troisième Salon de la lutherie de Kingsbury aura lieu le dimanche 14 septembre prochain, de 10 h à 17 h, à la salle communautaire et patrimoniale de la municipalité. « La première année, en 2023, nous avons été quelque peu surpris par la popularité de l’événement. La deuxième édition a également ...

LIRE LA SUITE
Le 4e Festival de cirque de Richmond s’installe au centre-ville

26 août 2025 | 5h31

Le 4e Festival de cirque de Richmond s’installe au centre-ville

Richmond — Le 4e Festival de cirque de Richmond s’installera au centre-ville le dernier week-end du mois d’août. Le samedi 30 août et le dimanche 31 août, cette fête, s’adressant à la jeunesse et aux familles du Val-Saint-François, propose une programmation variée durant deux après-midis. Elle se poursuit en septembre avec des classes ...

LIRE LA SUITE