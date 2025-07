Une BD à contenu historique s’invite au musée de l’Ardoise à Richmond

Richmond — Le musée de l’Ardoise de Richmond accueille, jusqu’au 31 août prochain, l’œuvre de Béatrice Multhaupt, qui présente une bande dessinée à contenu historique de 44 tableaux grand format accrochés aux murs.

Les textes proviennent intégralement des écrits consignés dans les Relations des Jésuites en Nouvelle-France au début du XVIIe siècle.

L’artiste était présente lors du lancement de l’exposition temporaire estivale, le mardi 8 juillet dernier, au musée de l’Ardoise, pour présenter la quarantaine de planches originales de la bande dessinée intitulée Un nouveau monde, exploits et découvertes des Français en Amérique.

« Je vous présente Les Relations des Jésuites que vous n’aurez pas à lire puisque je les ai dessinées en format BD en insérant quelques citations originales. Celles-ci reflètent un style descriptif à la fois minutieux et haut en couleur auquel je n’ai rien changé. Je n’ai pas eu ce genre de lecture à l’école primaire. J’ai donc dû me contenter de Tintin et d’Astérix et d’Obélix, ces héros que j’ai fait miens et qui m’ont permis d’apprendre à lire le français. Je vénérais tellement Uderzo et Goscinny que je n’aurais jamais osé m’aventurer dans le domaine de la BD jusqu’au moment où j’ai lu, tout à fait par hasard, quelques extraits des Relations citant un chamane Huron qui a quelque chose à nous dire », mentionne l’artiste de Richmond.

De toute évidence, le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, apprécie le travail de Béatrice Multhaupt.

« Je l’ai lu et c’est vraiment très bien. Nous y retrouvons le vieux français de la colonisation. Ça vient nous chercher, moi qui aime beaucoup l’histoire et qui a fait quelques années au Séminaire de Sherbrooke. Ce sera sans doute une superbe saison au musée de l’Ardoise » de dire le député.

Le musée de l’Ardoise est ouvert les mercredis, jeudis, samedis et dimanche de 11 h à 16 h. Le vendredi est dédié aux groupes avec réservation.