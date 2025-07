Wotton vibrera de nouveau au rythme du country

Wotton — Le centre multifonctionnel de Wotton, situé au 353 de la rue Mgr L’Heureux, sera de nouveau l’hôte du toujours très attendu festival country de l’endroit.

L’événement, qui se déroulera du mercredi 23 juillet au dimanche 27 juillet prochain, mettra une fois de plus en vedette des talents de la région et d’ailleurs, au cœur d’une programmation musicale des plus intéressantes.

Parmi la pléiade d’artistes sur présents, mentionnons notamment Dan Daraîche et Jenny Murray, qui seront en têtes d’affiche le samedi soir et auront ainsi le privilège à leur tour de faire danser l’auditoire à compter de 21 h 30.

Mentionnons également la présence sur scène le dimanche à 13 h 30 de la populaire troupe aux accents folkloriques, Les cousins Branchaud. Ceux-ci en sont à leur dernier tour de piste après avoir annoncé publiquement en janvier dernier qu’ils allaient mettre un terme à l’aventure musicale à la fin de la présente année.

Accessibilité à la Friperie du Prsbytère, vente de livre ainsi que concert et messe country viendront tour à tour agrémenter les matinées du festival. L’entreprise de traiteur Buffet Lise sera également sur place avec des options de services de méchoui le samedi vers 17 h et un brunch au matin de la dernière journée d’activités.

Billets journaliers et passeport pour toute la durée du festival sont toujours disponibles. Pour plus de détails sur l’événement ou en consulter la programmation complète, il est possible de consulter le page Facebook de l’organisation ou encore le internet du festival country de Wotton à l’adresse : www.festivalcountrywotton.ca.