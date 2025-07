Orford sur la route de passage à Saint-François

Melbourne — Du 3 au 13 juillet 2025, l’exposition One for All Art se tiendra à la galerie Perkins, un lieu artistique unique situé au 1169, route 243, Melbourne. Installée dans une ancienne église presbytérienne datant de 1841, cette perle architecturale possède un riche héritage historique et culturel — elle a même figuré sur le billet de 2 $ ...