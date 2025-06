Le son de Funambule Café offre maintenant « Un aller simple pour la Lune »

Actualités-L’Étincelle — On se souviendra qu’il y a quelques mois à peine, le quatuor d’artistes, formé de Louis Trudel, de Jacques Livernoche, de Jean-François Martel et du danvillois Donald Poisson, avait lancé une campagne de financement social, afin de retourner en studio et enregistrer un tout nouvel album.

Grâce à l’implication de La Brûlerie des Cantons et à la générosité des gens, voilà qui est maintenant chose faite, alors que « Aller simple pour la lune » le quatrième album du groupe et le premier depuis 2010, est disponible en kiosque à la Source d’Arts de Val-des-Sources et également disponible sur demande auprès des artistes.

Enregistré avec la seule et unique prétention de s’amuser entre amis et d’en partager humblement les fruits avec le public qui le désire, le groupe revisite divers styles musicaux et marie les sonorités avec succès au cœur de 10 nouvelles chansons originales, toutes issues de la plume de Donald Poisson lui-même.

« Nous avons tous des carrières personnelles musicales tout à fait indépendantes, mais force est d’avouer que Funambule Café représente un repère tranquille pour l’ensemble du groupe. Il s’agit d’un refuge de « vieux chums » qui se permettent des libertés dans la création et dont le temps n’altère en rien la personnalité du son et le plaisir de faire de la musique ensemble. Bien évidemment, ça a transpiré sur l’album. Si on ajoute à cela que nous avons eu la chance de compter sur l’expertise de Denis Paquette au matriçage, pour nous, c’est juste « wow » ! Ça sonne comme une tonne de briques. », de commenter le chanteur Donald Poisson, avec un sourire de satisfaction dans la voix.

Bien que tout un chacun a des obligations et engagements professionnels au cours de la saison estivale, Funambule Café remontera sur les planches le vendredi 19 septembre à l’Espace culturel de Val-des-Sources, où les billets sont par ailleurs déjà en vente, avant de se diriger dès le lendemain du côté du Centre Culturel Pierre-Gobeil, pour se produire cette fois dans la superbe petite salle située au 970 rue du Haut-Bois à Sherbrooke.

Bénéficiant d’une réception plus que favorable de la part du public, le « band » a notamment fait l’objet d’une critique élogieuse dans un article paru le 16 mai 2025 dans le journal le Devoir.

Pour ceux et celles qui aimeraient se procurer l’album, il est possible de se le procurer à la boutique La Source d’Arts comme mentionné un peu plus haut, visiter la page Facebook de Funambule Café ou encore communiquer par courriel avec Donald Poisson à l’adresse [email protected].