Michel Jean est de passage à Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — Tristan Malavoy, ambassadeur culturel de Saint-Denis-de-Brompton, s’entretiendra avec l’auteur innu Michel Jean, le 7 juin prochain, de 11 h à midi, au sous-sol de l’église de la municipalité. Un échange avec le public suivra.

Les gens pourront se procurer des livres de Michel Jean sur place (dédicace possible).

Michel Jean est journaliste et écrivain innu de la communauté de Mashteuiatsh, sur les bords du Pekuakami, au Lac-Saint-Jean. Il est l’auteur d’une dizaine de livres, dont les ventes s’élèvent à plus de 475 000 exemplaires au Québec.

Ses romans, comme Kukum, couronné par de nombreux prix littéraires, sont traduits dans plus d’une dizaine de langues. Il a aussi dirigé deux recueils de nouvelles mettant de l’avant des voix autochtones. Son œuvre a été adaptée au théâtre (Kukum) et le sera bientôt au cinéma (Qimmik et Le vent en parle encore) et à la télévision (Kukum et Tiohtia:ke).

L’activité est gratuite.