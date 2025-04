Le Symposium des arts de Danville 2025 se déroulera sur trois jours

Danville — Le conseil d’administration du Symposium des arts de Danville tenait son Assemblée générale annuelle au matin du dimanche 23 mars dernier dans la grande salle du Centre Mgr Thibault.

Lors de cette réunion à laquelle assistait près d’une trentaine de personnes, il fut entre autres possible d’apprendre que la prochaine mouture de l’événement sera amputée d’une journée.

En effet, la présidente par intérim, Mme Mélanie Gauthier, expliqua que les activités marquant la 26e édition du Symposium se dérouleront cette année du vendredi au dimanche uniquement, délaissant ainsi la traditionnelle journée du lundi.

De plus, l’organisation met un terme à son volet spectacle de soirée, invoquant les coûts devenus trop élevés pour que l’organisme puisse poursuivre dans cette voie. En bonne santé financière, mais bénéficiant d’un budget modeste, l’organisme a choisi de se montrer prudent et de réduire les dépenses d’opération.

Bien que la programmation officielle ne sera divulguée que beaucoup plus tard dans l’année, l’équipe du Symposium réaffirma son engagement à vouloir promouvoir au maximum la culture en arts visuels.

De plus, la présidente laissa entendre que des discussions sont en cours avec les autorités de la ville de Danville, afin de possiblement joindre les activités de la fête estivale annuelle Danville S’Active à celle du Symposium, partenariat qui rappellerait assurément aux citoyens danvillois, de même qu’aux visiteurs, le jumelage qui existait jadis entre la défunte fête au village et le Sympo.

Sculpture des Sources sur pause

En ce qui a trait à l’aventure de la première édition de Sculpture des Sources, chapeautée par le Sympo et qui avait eu lieu tout près du site du puits minier de Val-des-Sources à la fête nationale, l’organisation dresse un bilan légèrement positif.

Satisfaits de la qualité des œuvres et des artistes sur place, de même que du niveau d’achalandage, les organisateurs ont pris le temps de remercier la Ville de Val-des-Sources pour l’accueil, ainsi que tous ceux et celles qui ont rendu l’événement possible, tout en mettant en lumière que la météo était venue jouer quelque peu les trouble-fêtes lors de la fin de semaine.

Lors de ce bilan de fin d’année, nous avons été à même d’apprendre que l’événement, initialement prévu itinérant et ayant lieu chaque année, se verra être mis sur pause en 2025, le temps de laisser le soin aux administrateurs de revoir la formule de celui-ci en son entier pour le futur.