Val-des-Sources inaugure son Espace culturel

Val-des-Sources — C’est en présence du député de Richmond André Bachand, du maire suppléant de la ville de Val-des-Sources M. Jean Roy, ainsi que des membres du conseil, que le public était convié à la bibliothèque municipale le jeudi soir 13 mars dernier, alors que l’on y inaugurait officiellement l’Espace Cultuel de l’endroit.

L’ancienne église du boulevard Saint-Luc, qui abrite notamment une scène de spectacle et la bibliothèque en elle-même depuis plusieurs années déjà, se voit maintenant ajouter une portion d’exposition en arts visuels, alors que l’on pourra y retrouver une panoplie de créations, tels que peintures et sculptures de toutes sortes. Sélectionnées par un jury à la suite d’appels à candidatures, les futures expositions en place viendront assurément apporter un complément des plus intéressants à l’offre culturelle déjà bien diversifiée de l’endroit.

Animé par Andréanne Ladouceur, conseillère municipale responsable de la culture, le volet protocolaire de cette formule 5@7, aura permis de non seulement souligner l’apport et la présence du regroupement des cinq artistes formant le premier collectif en exposition, mais aussi de présenter la toute nouvelle politique culturelle de la ville et les gens qui y ont œuvré avec rigueur.

Faisant état de table de travail par un comité participatif depuis 2022, c’est finalement au cours des dernières semaines que la politique s’est vu compléter et fût finalement adoptée au niveau du conseil des élus.

Basée sur cinq grands axes d’orientations principaux, cette politique renouvelée tire ses grandes lignes de consultations citoyennes.

« Dans le cadre du renouvellement de sa politique culturelle, la Ville de Val-des-Sources a mené une réflexion collective impliquant un comité consultatif et un groupe de discussion composé d’acteurs du milieu, de citoyens et de la conseillère municipale responsable de la culture. Cette nouvelle politique vise à dynamiser, renforcer et faire rayonner la vitalité artistique, culturelle et patrimoniale sur le territoire. »mentionne la Ville de Val-des-Sources.

« Nous sommes très heureux de participer à l’inauguration de l’Espace culturel aujourd’hui. Ce fut un travail de longue haleine, mais ce qui nous rend fiers, c’est bien entendu d’en arriver aujourd’hui à une ouverture officielle. En particulier, il est important de constater à quel point la communauté et les organismes du milieu se sont impliqués tout au long du processus, par le biais de sondages, de consultations et de groupes de discussion. »

« C’est certainement grâce à cela que nous pouvons en arriver à récolter les fruits du travail de tous aujourd’hui », de mentionner Mme Ladouceur. Bien que l’ensemble de l’espace disponible puisse à présent sembler être complet, la conseillère souligne qu’il est tout de même important de garder l’esprit ouvert pour l’avenir, car les projets et les idées évoluent au fil du temps.»

Faisant partie du collectif initial regroupé par invitation de départ de la part du jury de sélection, M. Rénald Gauthier se disait des plus honorés de faire partie de ceux-ci.

« Je suis impliqué dans les arts de la région depuis mon plus jeune âge et c’est fort plaisant d’être considéré pour participer au projet. Statistiquement on dit qu’il y a environ 4 % de la population qui sont interpellés par les arts, mais je suis content de voir que, depuis quelques années, il y a beaucoup de monde de ce 4 % qui se sont maintenant établis dans la région et c’est fort plaisant. », a-t-il dit.