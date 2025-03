Venez célébrer avec nous!

Richmond — La Société St-Patrick de Richmond est heureuse d’annoncer sa superbe programmation pour le Festival du patrimoine irlandais cette année. Ce Festival, qui dure presque un mois et a été créé avec le soutien de ses partenaires et commanditaires, offrira une gamme complète d’activités pour tous : musique, narration d’histoires, événements artistiques et patrimoniaux, sans oublier son célèbre Défilé le 16 mars!

Les festivités ont commencées le 1 mars et se poursuivront jusqu’au 23 mars 2025.

«Le festival est une célébration culturelle à l’échelle de la communauté, avec plus d’événements que jamais, présentant des musiciens, des artistes, des artisans, des conteurs et des gardiens du patrimoine locaux! De nombreux événements sont adaptés aux enfants, gratuits, et tous sont les bienvenus. Vous ne voudriez pas les manquer.», déclare Erica Lockwood, présidente de la Société St-Patrick de Richmond.

Pour plus de renseignements sur le Festival du patrimoine irlandais de cette année, visitez https://richmondstpats.org/

Ce festival est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, du gouvernement de Québec, de nombreux commanditaires et partenaires, dont le Centre d’art de Richmond, les municipalités de Cleveland, Melbourne et Richmond ainsi que des organisations locales.