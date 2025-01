L’artiste peintre Brigitte Martin en exposition à Saint-Georges-de-Windsor

Danville — Après une pause marquée de plus de 14 ans, le groupe de musique Funambule Café nous revient avec la préparation d’un nouvel album. « Un allez simple pour la lune » sera le quatrième opus de l’auteur-compositeur et interprète danvillois Donald Poisson et ses partenaires musicaux. La production, qui devrait paraitre quelque part au cours ...