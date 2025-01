Des retrouvailles et un nouvel album pour le groupe Funambule Café

Danville — Après une pause marquée de plus de 14 ans, le groupe de musique Funambule Café nous revient avec la préparation d’un nouvel album. « Un allez simple pour la lune » sera le quatrième opus de l’auteur-compositeur et interprète danvillois Donald Poisson et ses partenaires musicaux.

La production, qui devrait paraitre quelque part au cours du printemps prochain, sera donc le premier depuis l’album « Flâneur » paru en avril 2010.

L’idée de reformer le groupe et de se lancer dans une nouvelle aventure de la sorte est principalement venue à la suite d’un spectacle que le quatuor formé des musiciens professionnels de longue date, Louis Trudel, Jean-François Martel, Jacques Livernoche et Donald Poisson ont fait à la Meunerie de Saint-Adrien le 7 juillet 2023, afin de soulignant le 20e anniversaire du groupe.

Le plaisir et la complicité étant toujours au rendez-vous, l’un des membres avança l’idée de replonger une nouvelle fois tous ensemble dans un projet commun de créer un nouveau disque et tout un chacun s’empressa de répondre favorablement à l’invitation. Ce seront donc 10 nouvelles chansons originales écrites de la main du leader vocal, qui se retrouveront sur l’album « Un allez simple pour la lune ».

« On y aborde les grands thèmes humains ; de l’amour naissant à la perte de celui-ci, de la paternité jusqu’à la fin de vie en passant à travers les inévitables étapes de bilan, de choix et de l’inhérente résilience nécessaire à gérer les défis tout du long de celle-ci. Tout ça a l’air bien sérieux, mais ça groove, tout comme la vie ! C’est un arc émotif du chemin de nos vies entremêlées, en 10 tableaux musicaux et poétiques. », laisse savoir le groupe.

Toutefois la formation est bien consciente que l’industrie de la musique a changé au fil des années et que la vente d’albums n’est assurément plus aussi lucrative qu’à une certaine époque, et ce en dépit des frais de production qui demeurent somme toute importants pour les créateurs.

Or, dans le but d’être épaulé dans son projet, Funambule café s’est adjoint la collaboration de La Brûlerie des Cantons de Warwick, dans la vente de café ainsi que divers items et/ou produits distribués au profit du projet musical via la plateforme de sociofinancement en ligne LaRuche Estrie, où un peu plus de 60 % de l’objectif de 6500 $ est déjà atteint.