Les humoristes Sam Cyr et Marylène Gendron au Centre d’art de Richmond

Richmond — Les humoristes Sam Cyr et Marylène Gendron seront de passage au Centre d’art de Richmond le vendredi 6 décembre prochain, dès 20 h.

Le Centre d’art de Richmond propose une soirée en humour avec le duo du balado à succès « Tout le monde s’haït ».

Mis en scène par Pascale Renaud-Hébert, le spectacle « Séparés, mais ensemble » propose une incursion dans l’univers humoristique respectif de chacun de ces acolytes alors que Sam Cyr et Marylène Gendron présenteront tour à tour une prestation de 45 minutes.

Après un parcours remarqué à l’École nationale de l’humour, Sam Cyr obtient son diplôme en 2018. Originaire de la Gaspésie, il propose un humour pince-sans-rire, tantôt sarcastique et d’une maladresse attachante. En 2022, Sam Cyr publie son premier roman intitulé Lamentable portant sur l’année précédant son coming out. Le roman gagne un succès critique et populaire et devient rapidement un best-seller. Cette même année, il remporte un Olivier dans la catégorie Balado humoristique sans script de l’année pour son balado « Tout le monde s’haït » avec Marylène Gendron.

Diplômée de l’École nationale de l’humour en 2018, Marylène Gendron s’est rapidement taillé une place parmi les artistes émergents les plus en vue de l’humour. Dès sa sortie, Marylène multiplie les apparitions dans divers festivals comme le Zoofest et s’illustre dans divers galas ComédiHa ! et Juste pour rire. En plus de la voir sur scène, on peut voir Marylène à la télévision dans des émissions comme Le prochain stand-up, Roast Battle, Bonsoir Bonsoir, Sucré Salé, Martin Matte en direct et plusieurs autres. En 2021, Marylène fait ses débuts à la radio à l’émission La Soirée est (encore) jeune, sur ICI Première.