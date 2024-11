Théâtre et causerie pour la Journée internationale des aînés

Val-des-Sources — La Table de concertation des aînés des Sources a offert gratuitement, grâce au financement des Éclaireurs, l’occasion d’assister à la pièce de théâtre La vie des autres du Théâtre Parminou. En seconde partie, Culture aux aînés a présenté une capsule vidéo de Parole de sages. Près de soixante-quinze personnes ont été sensibilisées à la bienveillance entre voisins. De façon humoristique et parfois plus sentie, la pièce de théâtre a démontré l’importance de s’entourer, d’être bienveillant et d’oser offrir son aide à son entourage.

Les participants ont pu s’exprimer sur leur vécu comme personne aînée dans la MRC des Sources.

La Table de concertation des aînés des Sources a dans ses priorités de sensibiliser la population à l’enjeu de l’isolement social des aînés. Les impacts de l’isolement social ne sont pas à négliger. Pour ne nommer que quelques impacts :

· Accroissement du risque de mortalité de 50 % chez les personnes ayant peu

d’interactions sociales ou des interactions de mauvaise qualité;

· Impacts sur la santé cardiovasculaire, l’autonomie fonctionnelle, la santé cognitive, la santé mentale (dont le stress, l’anxiété, la dépression), le bien-être et la qualité de vie;

· Un risque accru de maltraitance et de malnutrition chez les aînés vivant dans la communauté;

· Une prédisposition inférieure à adopter et à maintenir des comportements favorables à la

santé (saine alimentation, pratique d’activités physiques, faible consommation d’alcool,

non-tabagisme);

· Une vulnérabilité accrue et une récupération plus lente des aînés en situation d’isolement lors des catastrophes naturelles telles que les inondations ou les canicules.

Dans les solutions à adopter pour éviter l’isolement et être bienveillant, les participants ont nommé d’appeler leurs voisins et amis lors d’événements, de s’impliquer comme bénévole, de participer à des groupes d’activités ou à des événements municipaux.

Outre l’isolement, la Table de concertation a dans son plan d’action les enjeux de transport, d’accès aux services, de l’exclusion numérique et l’habitation. Selon la projection de répartition de la population, en 2041, il y aura 33,1 % de la population de la MRC des Sources qui sera une personne de 65 ans ou plus.1 Il est donc important de se pencher dès maintenant sur les enjeux de la population de 65 ans et plus sur notre territoire.