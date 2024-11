Un sentier d’épouvante créatif et amusant à Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor - Depuis le mois d’octobre et jusqu’au vendredi 15 novembre prochain, citoyens et visiteurs sont invités à se rendre du côté de Saint-Georges-de-Windsor, afin d’aller admirer le talent créatif des participants au concours local de confection et de fabrication d’épouvantail.

Ainsi ce sont plus de 33 épouvantails qui ont été installés de manière temporaire le long du parcours de marche, spécialement aménagé pour l’occasion.

Chapeauté par le comité d’embellissement, le concours qui s’adressait à toute la population consistait à concevoir un mannequin d’épouvante qui pouvait cependant tout autant revêtir des allures comiques, colorées ou encore de beauté globale.

Nul besoin de dire que l’endroit aura connu un vif succès le soir de l’Halloween et des journées subséquentes. Des citoyens, des élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, ainsi que des membres de la Maison des jeunes, ont mis la main à la pâte afin de réaliser ces œuvres qui ornent actuellement les abords du petit sentier urbain.

« Nous désirons remercier la Municipalité de St-Georges pour nous avoir fourni gratuitement, le bois de la structure et la friperie Deuxième Vie pour les vêtements usagés, chapeaux, chaussures et rembourrage. », mentionne notamment Mme Armande Perreault, citoyenne impliquée et responsable du mensuel, Le Reflet de Saint-Georges-de-Windsor.

Voilà donc une initiative fort intéressante qui mérite une petite visite avant la date limite du 15 novembre, moment où les créatures personnifiées devront céder leur place à tout jamais ou bien à tout le moins assurément jusqu’à l’an prochain.