Le Moulin 7 accueillera la création d’une murale collective

Val-des-Sources - Le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) se joint à la microbrasserie valsourcienne, le Moulin 7 pour accueillir une initiative créatrice communautaire qui aura lieu à l’intérieur du commerce situé au 294 du boulevard Saint-Luc le dimanche 20 octobre prochain.

L’événement, qui se déroulera de 12 h 30 à 14 h 30, sera la production d’une peinture collective sur toile où la population est invitée à aller laisser libre cours à leurs inspirations et à leur talent respectif, le tout sous la direction artistique de l’artiste peintre Patricia Huber.

Détentrice d’un baccalauréat en arts plastique, cette résidente de Val-des-Sources a depuis enseigné les arts pendant une quinzaine d’années pour Poterie Unique et Au Chevalet, de même que dans plusieurs centres communautaires des villes de Laval et de Montréal. Mme Huber participe à de nombreuses expositions collectives dans plusieurs régions à travers la province.

En plus de pouvoir boire et manger sur place, participants et visiteurs pourront également profiter d’une prestation musicale, alors que l’événement Multi-Arts — Musique et Peinture — proposera aussi une performance du trio jazz-lounge-forestier « Tangara ». Composé de Roxane Beaulieu au clavier, Robert Beaulieu à la guitare et Guillaume Briand aux percussions, la formation propose des arrangements acoustiques de pièces pop-jazz.

« Les gens sont invités à apporter leur tablier, peinture et pinceaux, afin de se joindre à la création de cette grande murale de huit pieds sur trois pieds le 20 octobre prochain au Moulin 7 et ainsi célébrer l’initiative créatrice de RAVIR. Rappelons que les événements Multi-Arts se déroulent pendant cinq mois et dans cinq villes différentes de la MRC des Sources, en venant mettre en lumière à chaque occasion, des artistes de la scène, ainsi que d’autres issus du côté des arts visuels.. [Cette activité est offerte grâce au soutien financier de la subvention de l’entente culturelle de la MRC des Sources, de la ville de Val-des-Sources et du Moulin 7]. », de souligner Mme Erika Eggena, coordonnatrice de l’organisme.

La création d’une murale peinte à Val-des-Sources sera le troisième événement de la série Multi-Arts, alors que RAVIR s’était joint aux initiatives d’organismes et/ou des municipalités de Saint-Georges-de-Windsor le 10 août dernier, de même que Saint-Adrien, dans le cadre du Court-circuit d’Arts en septembre, afin de réaliser des œuvres créatives qui trouveront demeure par la suite dans un espace public de l’endroit.

Les prochaines collaborations de la série s’arrêteront du côté du P’tit Bonheur de Saint-Camille le 22 novembre pour se terminer au Wagon volant de Wotton quelques jours seulement avant Noël, soit le vendredi 20 décembre.