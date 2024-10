Un cabaret poétique et citoyen au Centre d’art de Richmond

Richmond — Le public est invité à un événement mettant de l’avant la parole des aînés de la région. Ainsi, Mémoires contagieuses, un cabaret poétique et citoyen aura lieu le dimanche 27 octobre prochain, à la salle Patrick-Quinn du Centre d’art de Richmond.

Dans le cadre de trois ateliers offerts au cours de l’année, les participants étaient invités à partager des souvenirs par écrit, auxquels l’autrice récipiendaire du prix littéraire Alfred-Desrochers, Clémence Dumas-Côté, a répondu par des poèmes originaux.

Ces échanges ont servi de matière première à la création d’un cabaret unique et touchant, permettant de rendre les aînés visibles dans l’espace public. La prestation sera agrémentée par la musique de Roxane Beaulieu au piano.

Le cabaret découlera de correspondances entretenues entre l’autrice et poète Clémence Dumas-Côté et plusieurs aînés du Val-Saint-François : des résidents de la Coop d’habitation pour personnes âgées La Brunante à Racine, des résidents du Château du Bel Âge à Windsor et des participants à la rencontre des aînés du Centre d’action bénévole de Richmond.

L’activité est au coût de 12 $ et les billets sont en vente au centredartderichmond.ca

Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat avec la MRC du Val-Saint-François, dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles. Le titre mémoires contagieuses est un emprunt au livre « La mémoire contagieuse », de Gaston Michaud, résident de Racine et également participant au projet.

Désormais installée à North Hatley, Clémence Dumas-Côté est née à Montréal en 1986. Après des études en interprétation à l’École nationale de théâtre du Canada, elle obtient une maîtrise en création littéraire à l’Université de Sherbrooke. Dans son processus de création, elle essaie de capter ce qui fait la dentelle de l’expérience humaine.

À ce titre, sa double formation (jeu et création littéraire) l’amène à réfléchir l’acte d’écrire comme un acte performatif et, inversement, la performance comme écriture du corps. Clémence Dumas-Côté publie deux recueils de poésie aux Herbes rouges, La femme assise en 2019 et L’alphabet du don en 2017, en plus d’un roman, Glu, en 2022. Elle collabore aux revues littéraires Moebius, Estuaire, Lettres québécoises, Zinc et Les Écrits.