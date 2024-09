Concert des Fêtes du 150e anniversaire du diocèse de Sherbrooke à l’église de Saint-François-Xavier

Saint-François-Xavier-de-Brompton — En cette année 2024, le Diocèse de Sherbrooke souligne partout sur son territoire son 150e anniversaire de fondation avec une belle programmation d’activités dans des églises choisies.

Le samedi 21 septembre prochain, à 19 h 30, il y aura dans à église de Saint-François-Xavier un concert d’orgue donné par Cécile L’Écuyer, organiste titulaire à l’église Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke et Maryse Simard, organiste titulaire à l’Église Unie et au Collège Bishop de Lennoxville. Vous entendrez entre autres des pièces de Bach, de Mendelssohn et celles d’une compositrice française et moderne, Jeanne Demessieux (1921-1968).

De plus, la chorale de Saint-François-Xavier entonnera de beaux chants, dont le « Dona Nobis Pacem », en canon et « L’Hymne à la Beauté du monde ». Elle est dirigée par Florianne Chabot-Richard et accompagnée à l’orgue par Michèle Veilleux.

Cette chorale est formée de bénévoles depuis le début de cette paroisse en 1885. Certains chantent depuis de longues années.

Les billets seront vendus à la porte au coût de 10 $.

Renseignements : Denyse Morin, 819-845-7376.