Deux nouveaux titres et une rencontre littéraire à l’étang Burbank pour Amélie Dubois

Danville — Fidèle à son habitude des dernières années, la romancière d’origine danvilloise Amélie Dubois a choisi un mythique emplacement de son petit coin de pays pour procéder officiellement au lancement de ses deux nouveaux livres.

En effet, l’autrice convie la population à une rencontre intimiste sous la véranda aux abords de l’étang Burbank le dimanche 22 septembre prochain entre 14 h et 16 h, afin de pouvoir échanger avec elle, de même que découvrir son 18e roman pour adulte, intitulé « La fois où… j’ai dansé avec une cigogne », ainsi que le livre jeunesse qu’elle lance en simultané et ayant pour titre « Mali et le colibri rikiki ».

« J’ai décidé de procéder une fois de plus à un lancement extérieur sur le site de l’étang, premièrement parce que c’est la maison et je m’y sens bien, mais aussi pour l’endroit que je trouve propice aux échanges et à la discussion, tout en permettant aux jeunes familles de profiter pleinement des beautés que nous offre le site en lui-même. C’est certain que l’on espère du beau temps, mais on se garde tout de même l’option de devancer l’événement d’une journée si jamais les prévisions météo ne se montrent pas favorables. J’en serai à ma cinquième visite du genre, si ma mémoire est bonne et je suis toujours aussi enthousiaste à l’idée d’y faire des “rencontres de lecteurs”. », souligne Mme Dubois.

Pour ce qui est de ses livres qui feront l’objet du lancement, la principale intéressée nous confia que le titre de plus de 376 pages, « La fois où… j’ai dansé avec une cigogne » se veut en fait une suite au roman « La fois où… j’ai suivi les flèches jaunes » parue en 2016 et lequel aura connu un vif succès en librairies.

Après un premier périple sur le chemin de Compostelle, le personnage principal remet ça une autre fois dans ce livre où de nouvelles rencontres et aventures l’attendent au travers de son pèlerinage particulier.

Du côté de l’album jeunesse « Mali et le colibri rikiki », destiné principalement aux enfants de niveau préscolaire et de premier cycle du primaire, il s’agit du cinquième écrit pour enfants issu de la main de la populaire romancière. Traitant entre autres de la différence, ce livre tend à véhiculer des messages de bienveillance, d’entraide et d’espoir.

« L’album raconte l’histoire du plus petit colibri de la planète qui sera confronté à une multitude d’embûches et de refus qui le pousseront à découvrir notamment toute l’importance de l’entraide et de la force d’une équipe. », de commenter l’auteure Amélie Dubois, qui a de nouveau fait confiance à la maison d’édition Les Éditeurs réunis de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la parution de ses œuvres.

À noter qu’il sera possible de se procurer ces livres directement sur place et de recevoir une dédicace personnalisée de l’auteure. Veuillez toutefois prévoir de l’argent comptant pour faciliter les transactions.