Le Court circuit d’art dévoile la programmation de sa 3e édition dans les Sources

Saint-Adrien — Le cœur du village de Saint-Adrien arbore une toute nouvelle galerie d’art visuel, un endroit servant également d’atelier de création pour les propriétaires et artistes, mesdames Erika Eggena et Louise-André Roberge. Certains auront d’ores et déjà été à même de visiter les lieux, alors que l’ouverture officielle de la charmante ...