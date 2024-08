Geneviève Boivin-Roussy et Rénald Gauthier se partageront la présidence d’honneur

Danville — C’est en présence de dignitaires politiques, d’artistes, des médias et des gens du milieu des affaires, que la galerie d’art G de BR de Danville était le théâtre jeudi dernier de la conférence de presse dévoilant la programmation de la 25e édition du Symposium des arts de l’endroit ; elle qui se déroulera du 30 août au 2 septembre prochains, au cœur même de la charmante petite municipalité de la MRC des Sources.

Pour cette édition historique, le comité organisateur a décidé d’offrir une coprésidence d’honneur pour l’événement, alors que le président fondateur, Rénald Gauthier, partagera ce privilège en compagnie de Geneviève Boivin-Roussy.

« […] il s’agit d’un geste fort posé par l’organisation afin de mettre en lumière un valeur des plus importantes, qu’est l’équité entre les hommes et les femmes, en plus de marqué l’héritage des 25 dernières années en la présence de M. Gauthier, alors que Mlle Boivin-Roussy transpose quant à elle la vision d’avenir du Symposium. », a notamment mentionné lors de la conférence de presse, le président du conseil d’administration du Symposium, M. Alain Caron.

C’est donc dire qu’en raison de la coprésidence d’honneur de cette année, le Symposium procédera aux tirages de deux toiles d’honneurs, soit une issue de la main et de la créativité de chacun.

Pour ce qui est de la programmation en elle-même, ce sont plus d’une 50 aines d’artistes, dont 46 de niveaux professionnels, qui seront de passage à Danville lors de la longue fin de semaine de la fête du Travail. Fidèle à son habitude, le symposium proposera une diversité de sites d’expositions où les gens pourront aller contempler tout à fait gratuitement les œuvres et le talent des artistes en arts visuels présents.

Place de la famille Desjardins, expositions de photos et artéfacts avec l’organisme Danville Histoire, Culture et Société (DHCS), exposition commune des élèves des écoles Masson et ADS de Danville, ainsi que des visites guidées du Manoir Cleveland lors de la journée du dimanche, ne sont que quelques exemples d’activités qui viendront complémenter de belle façon l’événement.

De plus, trois groupes musicaux se partageront successivement les soirées d’animations sur la grande scène du Hall de Shipton lors de la fin de semaine.

Tout d’abord la formation Elle « Hommage à Corbeau » prendra place le vendredi soir avant de voir Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs venir faire vibrer la salle en soirée le samedi, tandis que « Les Fils du Diable » viendront clore la volet spectacles le dimanche soir.

Prendre note que toutes les prestations débuteront à compter de 20 h au 136 de la rue Grove à Danville.

C’est donc avec une fierté avouée que le comité organisateur invite la population locale et de l’extérieur à venir célébrer un quart de siècle de réussites artistiques pour autant de rayonnement du talent des créateurs et de la beauté d’un village dont l’ADN est peint du succès du Symposium des arts de Danville.

Pour plus de détails ou pour se procurer des billets en vue des tirages-bénéfice des toiles d’honneurs, il est possible de consulter le site internet du Symposium à l’adresse : www.symposiumdedanville.com.