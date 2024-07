La pianiste Chloé Dumoulin et le violoncelliste Ernesto Insam au Camillois

Saint-Camille — La programmation offerte dans le cadre des Concerts de la Chapelle, présentera le dimanche 28 juillet prochain à 15 h, une étoile montante en la personne de la jeune pianiste récipiendaire de multiples prix et distinctions, Chloé Dumoulin.

Cette dernière sera par ailleurs accompagnée sur scène du violoncelliste et musicien en résidence estivale à Saint-Camille, M. Ernesto Insam.

Après un passage pour le moins éblouissant, dans le cadre de « Place à la Relève » en octobre 2021, Chloé Dumoulin revient au Camillois afin d’exposer toute l’étendue de son talent grandissant.

Diplômée d’une double maîtrise en musique du Conservatoire de musique de Montréal et notamment récemment lauréate du troisième grand prix Quebecor, au prestigieux Concours prix d’Europe, la jeune femme revient tout juste d’une tournée en sol chinois.

Également de retour d’une tournée en Chine, le violoncelliste, chef d’orchestre et fondateur de l’orchestre français Sous Influences, Ernesto Insam, viendra unir sa passion et son savoir-faire à ceux de la pianiste Chloé Dumoulin, afin de transporter l’auditoire à travers un répertoire couvrant plus de 200 ans d’histoire, et ce, pour le plus grand bonheur des spectateurs présents.

Le spectacle « Rencontre improbable » est le quatrième d’une série de six présentés par les Concerts de la Chapelle, alors que le « Chant des lignées » sera présenté le 25 août prochain à 15 h et le rendez-vous « Tête-à-tête aux chandelles… jazz » prendra quant à lui l’affiche le samedi 28 septembre à 19 h 30.

« Gérés par l’OSBL Boulv’Art Saint-Camille, Les Concerts de la Chapelle (LCDLC) visent à offrir en milieu rural des événements mettant en valeur la musique de concert à l’intention des mélomanes avisés tout autant que des personnes non initiées à ce genre. La programmation de cette série de concerts fait appel à des artistes de réputation internationale tout autant qu’à des artistes de la relève. LCDLC se soucie de maintenir un prix d’entrée abordable afin de permettre au plus grand nombre d’avoir accès, à proximité, à un programme de musique de concert de haute qualité. »