Richard Letendre et Lori Hazine Poisson en exposition à la Maison de la Culture de Racine

Danville Le couple d’artistes danvillois bien connu, formé de M. Richard Letendre et de Mme Lori Hazine Poisson, verront leurs œuvres mis à l’honneur à la maison de la culture de Racine tout au cours de la présente saison estivale.

En effet, une exposition présentée les samedis et dimanches du 7 juillet au 6 octobre prochain mettra conjointement en lumière le travail et la réalisation de chacun. Acteurs, conteurs et collectionneurs notamment, M. Letendre fera voyager un peu de sa passion pour ainsi faire découvrir au public « Le bouton sous toutes ses formes ».

Comme l’indique le nom lui-même, il s’agit […] d’une présentation de plus de mille modèles de boutons contenant des pièces uniques. Le bouton n’est pas qu’utilitaire, il peut traverser le temps et l’espace et devenir ainsi un objet qui pique la curiosité et suscite l’émerveillement. »

Du côté de Mme Hazine Poisson, les visiteurs seront invités à contempler « Des Chimères de papier » se veut une exposition présentant des miniatures de papier regroupées par thème, matière et style.

« Ainsi, les : “Chimères”, la “Volière” et les “Mini-cadres” sont le résultat d’un véritable travail d’orfèvre qui se veulent la résolution d’un drame par une transcendance libératrice. »

Avis aux intéressés, le vernissage commun de ces expositions aura lieu le dimanche 7 juillet prochain à 14 h, à la Maison de la culture de Racine, située au 348 rue de l’Église.