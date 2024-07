Une première édition des plus prometteuses pour Sculptures des Sources

Val-des-Sources — La première édition du symposium itinérant de sculptures dans les Sources se déroulait du 21 au 24 juin dernier à la Place de la Traversée de Val-des-Sources ; soit lors de la grande fin de semaine de la fête nationale du Québec.

Malgré une température quelques fois peu clémente et assurément toujours un peu incertaine, les artistes ont vu défiler plusieurs centaines, voire quelques milliers de visiteurs, venus admirer leurs œuvres bien installées à l’abri sous le chapiteau Toyota Richmond.

Plus d’une vingtaine d’artistes s’étaient ainsi donné rendez-vous, afin de vivre l’aventure du lancement de ce nouvel événement dans la région.

« Nous sommes fiers de dire que nous avons atteint notre objectif de mettre sur pied un événement rassembleur, qui regroupait des sculpteures de très grands talents provenant d’un peu partout en province, dont notamment de Natashquan, Québec, Mascouche, Magog, Laval, Sherbrooke, de même que des artistes locaux. Beaucoup de visiteurs sont venus nous voir et nous ont formulé des commentaires plutôt élogieux à l’endroit des artistes présents. Il faut dire que nous avons eu le privilège d’accueillir différents types de sculpteures, travaillant avec des matières diverses, tel que notamment le métal, le bois, le verre, l’ardoise, le papier, le bronze, la pierre, du fil de systèmes informatiques et même de petits os de lièvres. », de mentionner Alain Caron, président de Sculptures des Sources.

Ce dernier souligna également l’accueil et l’appui de la ville de Val-des-Sources dans la réussite de la mise sur pied d’une telle fête de la sculpture qui, selon les estimations, aura su attirer près de 5000 visiteurs au cours du week-end, dont plusieurs provenaient de la région métropolitaine et de ses alentours.

« On ne peut que se réjouir d’avoir eu l’opportunité de donner vie au Symposium de sculptures ici même à Val-des-Sources. L’administration municipale, ainsi que les travailleuses et travailleurs de la ville, ont été présents avec nous à chaque étape. Il est clair que cela met la barre haute pour les autres municipalités qui souhaiteraient accueillir l’événement dans le futur. », ajouta-t-il à la blague, en spécifiant toutefois de manière plus sérieuse, de ne pas exclure un possible retour plus rapide que prévu de l’exposition dans la ville centre de la MRC.

« Un événement de la sorte, qui permet d’ores et déjà un rayonnement fort intéressant, s’est rendu possible grâce aux bénévoles, artistes et commanditaires. Ainsi, merci à notre présidente d’honneur, Lyne Montmeny, au comité et à toute l’équipe, à la MRC des Sources, Desjardins des Sources, Toyota Richmond, le député André Bachand, la Ville de Val-des-Sources, la SADC des Sources, la fonderie d’Art d’Inverness, Pelletier et Picard ainsi que nos fidèles partenaires. Bien qu’il soit compréhensible que la situation économique soit peut-être plus difficile pour certains acteurs des affaires en ce moment, je profite tout de même de l’occasion pour tendre la main à d’éventuels nouveaux partenaires locaux en vue d’assurer le futur de cet événement novateur pour la MRC et l’Estrie. », de conclure le président.

À noter en terminant que la sculpture d’honneur, créée par Mme Montmeny, a été remportée par Mme Tania Marchand de Bromont.