Le Studio K de Danville sera représenté à la Coupe du Monde de danse

Danville — Au termes d’une année où les performances et les résultats en compétitions de plusieurs troupes de danseuses et danseurs du Studio K se sont avérés exceptionnels, voilà que le petit studio de danse danvillois se retrouvera à la Coupe du Monde qui sera présentée du 30 juin au 5 juillet prochains à Mont-Tremblant.

Au total, ce sont quatre équipes locales de danse urbaine Hip Hop, dont trois issues de projets spéciaux instaurés en début d’année, qui tenteront leur chance lors de l’évènement.

Ainsi, les troupes du Studio K ont reçu leur invitation officielle de participation à la suite des régionaux qui avait lieu également à Tremblant en avril dernier.

Les troupes : Dynamik ; Kuartz ; Lil’Squad (trio) et Lil’Fresh (duo) travaillent actuellement à parfaire leur préparation en vue de la compétition mondiale qui approche à grands pas.

Comme mentionné un peu plus haut l’école avait lancé en début de saison des projets dits spéciaux en danse qui comprenait notamment de bâtir des solos, duos, trios et grands groupes, sous la gouverne artistique de la talentueuse Sabryna Briza.

« Nous avons la superbe opportunité de voir plusieurs de nos jeunes âgés de 10 à 17 ans participer à la Coupe du Monde et espérer croire qu’ils en ressortiront forts d’une expérience incroyable. Il faut dire que nous avons eu une année remplie d’émotion où nos équipes ont remporté une multitude de mentions au travers des quatre grandes compétitions auxquelles nous avons participé, tels que le coup de cœur des juges, des premières places et des podiums, bref, d’excellentes performances de l’ensemble de nos élèves. », de souligner Karine Jalbert, directrice, professeure et propriétaire de l’école de danse Studio K, située sur la rue Daniel-Johnson à Danville.

Formé d’un corps professoral comprenant neuf enseignants et spécialisé dans les danses urbaines et contemporaines, le Studio K compte présentement environ 200 élèves de tous les âges, soit à partir de quatre ans jusqu’aux limites individuelles et personnelles des gens, tous faisant ainsi partie intégrante de ce que le groupe appelle affectueusement « La famille du K ». Fondée en septembre 2012 par Mme Jalbert elle-même, l’entrepreneure effectuait alors un retour dans sa ville natale, après un passage de quelque temps dans la métropole.

« Quand j’étais enfant, je carburais déjà à la danse urbaine, mais malheureusement il n’y avait pas de service dans ce genre de style pour moi à Danville ou aux alentours ; je devais donc me rendre jusqu’à Victoriaville pour pratiquer ma passion, mais je dois dire que j’ai aussi beaucoup appris de manière autodidacte. Or, lorsque je suis revenue m’établir dans le village, j’ai immédiatement décidé d’ouvrir une école de danse, afin que les jeunes et les moins jeunes puissent en profiter d’une offre que je n’avais pu moi-même avoir à l’époque. Je rêvais de danse et de devenir enseignante, j’ai finalement jumelé les deux au sein du studio. », conclut-elle à la blague.