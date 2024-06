Première édition de Sculptures des Sources à La Place de la Traversée

Val-des-Sources - La MRC des Sources se révélant de plus en plus comme un endroit aux valeurs artistiques profondes, voilà qu’un tout nouvel événement en ce sens verra le jour du 21 au 24 juin prochain, dans le cadre de la fin de semaine de la fête nationale, avec la 1re édition de Sculptures des Sources.

C’est en effet l’annonce que le président de ce symposium de sculptures, M. Alain Caron, en a fait lors d’une conférence de presse tenue à la Place de la Traversée, le jeudi 6 juin dernier.

Ainsi, le comité organisateur de l’exposition nomade, dont on souhaite qu’elle puisse faire la tournée des sept villes et municipalités du territoire de la MRC, a choisi la ville de Val-Des-Sources pour y lancer ses activités, alors que celle-ci célèbre comme on le sait, son 125e anniversaire de fondation.

En tout ce seront 23 sculpteurs professionnels provenant de partout en province et trois artistes-sculpteurs de la région, qui seront présents sous le grand chapiteau qui sera érigé sur le fabuleux site situé aux abords de l’ancien puits minier.

Dans une sorte d’élan de continuité du populaire symposium des arts de Danville, il y aura une œuvre de style tableau de sculpture faite à partir de 452 fragments de bois et réalisée par la présidente d’honneur, Mme Lyne Montmeny, qui fera l’objet d’un tirage par vente de billets.

L’œuvre est actuellement en exposition dans la vitrine de la boutique La Source d’Arts au centre commercial de Val-des-Sources.

Les visiteurs qui se déplaceront pour aller à la rencontre des artistes sur place, pourront bénéficier d’un moment privilégié pour découvrir de quelle manière on peut travailler les différentes matières telles que la pierre, le bois, le verre ou encore le métal.

L’événement est notamment rendu possible grâce au soutien de la MRC des Sources, de Desjardins des Sources, Toyota Richmond, le député André Bachand, la Ville de Val-des-Sources, la SADC des Sources et la fonderie d’Art d’Inverness.

À noter que plusieurs activités, organisées pour la fête de la Saint-Jean par la ville, viendront se greffer et agrémenter ce nouvel événement très attendu.