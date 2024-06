De la politique… aux pinceaux

Val-des-Sources — Élue une première fois députée de Richmond sous la bannière libérale aux élections de 2012, celle qui aura servi avec conviction les électeurs de la circonscription jusqu’au scrutin de 2018, embrasse aujourd’hui une toute nouvelle passion.

Nous parlons bien évidemment ici de Karine Vallières, elle qui a depuis un certain temps déjà, troqué ses divers dossiers et joutes parlementaires, pour de vastes toiles, crayons, pinceaux et créations de poteries, n’ayant comme seul point commun de rattache, la ferveur de penser ses œuvres et réalisations à l’extérieur du cadre.

Après un passage de quelques années comme directrice des communications et affaires publiques chez Alliance Magnésium, qui était devenue Tergeo avant sa fermeture, Mme Vallières se retrouve malheureusement au repos forcé présentement en raison de la maladie. Atteinte de douleurs chroniques depuis bon nombre d’années, c’est finalement suite des examens plus approfondis et à une consultation en rhumatologie que le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante est tombé il y a de cela un peu plus de 2 ans maintenant.

« Les douleurs étaient bien présentes lors de mes dernières années en politique, mais bien que l’on tente de faire attention, lorsque ça nous arrive on présume un peu de tout et incombe la responsabilité à la fatigue ou encore que l’on n’a pas assez pris soin de soi, mais en fin de compte il y avait plus que ça. », de commenter la fille de l’ancien homme politique bien connu dans la région, M. Yvon Vallières.

Investie d’un désir de demeurer active et de continuer de contribuer à la société, Karine s’est lancée graduellement, un peu comme par réflexe, dans ses premiers amours de créations qui comprennent notamment le dessin, la peinture, la poterie et la couture qu’elle incorpore, ainsi que certains mots à des toiles, cartes et peintures.

L’artiste en effervescence était d’ailleurs du côté de Melbourne lors de la fin de semaine du 18 au 20 mai dernier, dans le cadre de la 2e édition du Salon Empreinte D’Art qui était présenté au cœur de la galerie Perkins, laquelle est nouvellement installée dans l’ancienne église presbytérienne St-Andrews.

« J’utilise beaucoup le carré dans mes œuvres, malgré son image d’encadrement, je considère que c’est comme dans la vie en général et qu’il s’agit d’une forme qui peut s’avérer flexible, que l’on peut même éclater et qui peut également prendre une multitude de couleurs dépendamment d’avec qui il est jumelé. Le carré m’accompagne depuis longtemps, alors qu’il se retrouvait très souvent au centre de mes gribouillages de marges de cahiers. »

L’ex-élue provinciale, ajouta également qu’en dépit du stress qu’apporte le fait d’exposer ses œuvres au grand public pour une première fois, cette dernière souligna tout le bien que lui apporte de laisser libre cours à son art et d’avoir un canal différent de la politique, permettant d’aller à la rencontre des gens.

Quelques projets d’expositions à venir se concrétisent pour Karine Vallières, qui sera du côté de Bromptonville, Val-des-Sources et Danville au fil des prochains mois.

Récemment élue au poste de vice-présidente de la Source D’art, la généreuse et de plus charmantes artistes, possèdent aussi quelques réalisations en résidence à la boutique de l’organisme au centre commercial de Val-des-Sources, de même qu’à la galerie Couleurs en principale de Richmond.