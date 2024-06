L’artiste Louise-André Roberge expose au CSSS des Sources

Val-des-Sources - Le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR), invite la population de la MRC des Sources et d’ailleurs, à découvrir les œuvres de l’artiste en arts visuels Louise-André Roberge lors de l’exposition « Portraits de femmes », qui a débuté le 7 mai et poursuivra jusqu’au 2 juillet prochain, dans le couloir de l’hôpital de Val-des-Sources.

Artiste aguerrie, Louise-Andrée Roberge découvre le dessin et la peinture lors d’un atelier libre à l’âge de 10 ans, avant de continuer à parfaire son art par un passage aux Beaux-Arts de Québec de 1965 à 1970 et ensuite poursuivre ses démarches et son exploration de divers médiums artistiques tout au long de sa carrière jusqu’à aujourd’hui.

« Portraits de femmes…De toutes couleurs, de toutes formes, fantaisiste, émotive, intuitive, sensible, maternelle, indécise, fonceuse, rêveuse, créative, passionnée, aimante, imaginative… Ma démarche en art, je l’imagine comme un escalier dont j’ignore jusqu’où il monte.. Une marche à la fois sur laquelle j’explore jusqu’au moment où je suis attirée à aller plus haut…comme une recherche de ce que j’entrevois inconsciemment. Et c’est ainsi depuis presque 60 ans. », mentionne l’artiste.

« En ce moment, je suis au point du laisser aller sans savoir ce que ça donnera… Je suis encore surprise et enjouée des résultats. C’est le plaisir et le goût de l’aventure qui m’attire dans ce cheminement. Depuis peu, je me suis offert un atelier extérieur à la maison, loin du quotidien : ménage, lavage, cuisine, internet.... Je redécouvre la liberté de création que procure l’absence de ces distractions.... Je vous invite à visiter le monde que je vous propose… » , telle est la façon dont se présente et définie elle-même l’artiste dans un communiqué accompagnant l’invitation à cette exposition haute en couleur.