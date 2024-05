Brompton — Luc Bouffard et son groupe The King is back présenteront un spectacle hommage à Elvis le samedi 25 mai prochain de 20 h à 22 h dans l’ancienne église de Brompton, maintenant devenue Chez Praxède, espace collectif multifonctionnel de Brompton.

Avec plus de 25 ans d’expérience et ayant joué partout au Québec, le groupe The King is back sera présent dans sa formation complète, soit sept artistes sur scène, incluant le trio vocal féminin The King’s voices afin de rendre l’expérience des plus mémorables.

Cette occasion unique permettra aux visiteurs de se laisser porter par la musique d’Elvis Presley en trois tableaux : les années 1950, 1960 et 1970. Il s’agira d’un spectacle empreint de nostalgie.

Billetterie en ligne et à la porte au coût de 40 $ + taxes. Consommations en vente sur place. L’ouverture des portes se fera à 19 h. Un entracte de 20 minutes est prévu.