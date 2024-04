Wotton — Littéralement transportée par la vague d’appréciation populaire et professionnelle que lui a apportée la sortie de son premier simple « Souffle d’été » en mai 2023, la chanteuse Véronique « Véro » Pelletier, remet ça avec la sortie d’un second extrait de matériel original.

La chanson de type ballade, intitulée « Étincelle » a officiellement été lancé le vendredi 19 avril dernier et est à présent disponible pour écoute sur l’ensemble des plateformes numériques.

La puissance du texte de cette chanson permet à l’autrice-compositrice et interprète, de revisiter [… de profondes réflexions sur les schémas répétitifs de la vie et du désir impérieux de les transcender.]

Comme le souligne si bien l’artiste lorsqu’est abordé le sujet de l’inspiration première de la ballade.

« C’est un appel à prendre les rênes de sa propre existence et à embrasser pleinement l’aventure qui se présente. C’est de mettre de côté les doutes et de foncer tête première vers nos rêves. » De mentionner Véronique Pelletier.

Véro, s’est une fois de plus très bien entourée pour la création de cette œuvre originale, alors que la chanson d’une durée de quatre minutes et 31 secondes, a été réalisée par Pierre-Philippe Côté, alias Pilou, au studio Le Nid de Saint-Adrien.

Il s’agissait certes d’un souhait de longue que d’avoir l’opportunité d’enregistrer du nouveau matériel avec un ami d’enfance, dont elle partagea également la scène au sein d’un groupe de musique à l’adolescence. On peut d’ailleurs entendre le talent d’instrumentiste de ce dernier sur la chanson « Étincelle », alors qu’il accompagne l’interprète en jouant du piano et du violoncelle sur l’enregistrement.

« Ç’a été un plaisir partagé de renouer avec mon amie pour l’enregistrement de cette chanson. J’ai pu constater avec bonheur que sa voix s’est enrichie avec les années. C’est un sentiment d’accomplissement et un bonheur immense qui m’habite aujourd’hui ainsi qu’une grande fierté de pouvoir vous partager ce titre à ses côtés. », mentionne Pilou par voie de communiqué.

Rappelons que la wottonnaise d’origine est animée par une passion pour l’art et la musique depuis sa plus tendre enfance.

[… Curieuse et touche-à-tout, elle gravite dans le domaine artistique depuis de nombreuses années tout en occupant différents métiers en parallèle. En 2016, elle s’inscrit à l’École nationale de la chanson de Granby, où elle affine son art d’autrice-compositrice-interprète. Depuis lors, elle poursuit sa découverte sur le monde, en travaillant au Canada, en France, en Belgique ainsi qu’à Dubaï. Au Québec, on peut l’entendre comme interprète avec les projets Groovy Session, Lit UP et Les Triplettes…].