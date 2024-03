Une assemblée générale marquée par la reconnaissance et le renouvellement

Danville — À l’issue de l’assemblée générale annuelle du Symposium des Arts de Danville, qui a vu la participation active d’une vingtaine de membres, le comité organisateur est fier d’annoncer un bilan positif pour l’année écoulée. Malgré les défis rencontrés, notre engagement envers la promotion des arts et de la culture dans notre communauté n’a jamais faibli.

Au cours de cette assemblée, une attention particulière a été portée à la reconnaissance de l’apport inestimable de nos bénévoles. Rénald Gauthier, Pierre Grimard (à titre posthume), Mario Morand, Caroline Dion, Michel Bédard, Francine Labelle Girard, et Micheline Charest ont été honorés pour leur dévouement exceptionnel et nommés membres honorifiques du Symposium.

Nous avons également pris un moment pour saluer le départ de Roxane Ayotte, qui, pendant de nombreuses années, a initié nos jeunes à l’art avec passion et dévouement. Son travail a marqué les esprits et semé la graine de la créativité chez de nombreux enfants de Danville.

L’assemblée a été l’occasion d’accueillir deux nouveaux membres au sein du conseil d’administration. Sandra Finlay nous rejoint et aura la lourde tâche de succéder à Roxane Ayotte dans l’accompagnement de nos jeunes artistes. Mélanie Gauthier se

joint également à nous en tant que vice-présidente, prête à apporter sa vision et son énergie pour le développement du Symposium.

Le conseil d’administration est plus motivé que jamais à l’approche de notre 25e édition, qui promet d’être mémorable. Du 30 août au 2 septembre, nous célébrerons l’art sous toutes ses formes. De plus, nous sommes ravis d’annoncer un nouvel événement, Sculptures des Sources, qui se tiendra à Val-des-Sources à l’occasion de son 125e anniversaire. Ce sera une occasion unique de mettre en lumière les talents des sculpteurs québécois et de célébrer notre riche patrimoine culturel.

Nous tenons à remercier tous les participants, bénévoles, commanditaires, artistes, et membres de la communauté pour leur soutien indéfectible. Le Symposium des Arts de Danville continue de grandir grâce à vous.

Pour plus d’informations sur nos événements à venir et pour découvrir comment vous pouvez contribuer à l’essor des arts dans notre région, veuillez visiter notre site Web.

De plus, nous avons le plaisir de vous inviter à notre souper-bénéfice annuel en mai. Cette soirée sera un moment privilégié pour se retrouver, échanger et soutenir ensemble nos ambitions artistiques et culturelles. Pour réserver votre place ou obtenir davantage d’informations, nous vous invitons à consulter notre site ou à nous contacter directement. Votre participation est précieuse et contribue directement au dynamisme et à la richesse de notre communauté artistique.