Des parcelles de mémoires historiques avec les balados  Asbestos, je me souviens 

Val-des-Sources — Les activités en marge des festivités entourant le 125e anniversaire de la ville de Val-des-Sources, se sont poursuivis la semaine dernière avec le lancement officiel des balados historiques « Asbestos, je me souviens ».

C’est réuni en conférence de presse à la bibliothèque municipale, le mercredi 20 mars dernier, que la direction de la ville a présenté le concept réalisé et les artisans partenaires de cet important outil de communication pérenne, qui permet de retracer plusieurs souvenirs et moments marquants de l’histoire d’Asbestos/Val-des-Sources.

Conçu par M. Charles-Antoine Leblanc et réalisé par l’entreprise locale Virage Multimédia, « Asbestos, je me souviens » se veut en quelque sorte le porte-voix de la Société d’histoire de Val-des-Sources ainsi que des personnes qui furent témoin des passages de la vie citoyenne de cette ancienne ville minière.

Depuis ce 20 mars, le premier des douze épisodes au total est disponible pour écoute via les plateformes en ligne et les prochains suivront à raison d’un à toutes les deux semaines.

« Chaque épisode abordera un thème, parmi lesquels : la création et l’évolution d’Asbestos, travailler à la mine, les commerces et la rue Bourbeau, souvenirs de jeunesse, etc.

On pourra ainsi entendre plusieurs personnalités d’Asbestos/Val-des-Sources nous raconter certains pans d’histoire à leur façon.

On découvrira entre autres les récits de Pierrette Martineau (fondatrice de la Société d’histoire d’Asbestos), Francesco Spertini (travailleur à la mine), Denis Hinse (policier d’Asbestos) et Louise Moisan-Coulombe (ancienne mairesse d’Asbestos). » Faisait notamment état le communiqué officiel émis par la direction de la municipalité.

« Ces balados sont un véritable joyau d’histoire. Tout le monde gagne à les découvrir, soit pour se remémorer de bons souvenirs ou pour en apprendre plus sur notre municipalité. Je remercie d’ailleurs tous les partenaires qui ont rendu ce projet possible ». A quant à lui mentionné le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.