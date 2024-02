Catherine Major de passage à St-Camille

Saint-Camille — Au cours des prochains jours, le village de Saint-Camille recevra la visite de la talentueuse auteure-compositrice et interprète, Catherine Major.

L’artiste sera de passage au Centre Le Camillois ce vendredi 9 février à 20 h, dans le cadre de sa tournée de spectacles Carte Mère.

Invitée à performer localement par l’équipe du P’tit Bonheur de Saint-Camille, l’artiste proposera aux spectateurs, un savant mélange de musique au style électro-orchestral et instrumental classique acoustique.

Lancé officiellement en mai 2020, l’album Carte Mère est le cinquième opus de la chanteuse, qui est notamment reconnue pour faire voyager sa musique à travers toute la francophonie.

« J’en suis à mes derniers concerts de cette tournée, qui se terminera officiellement le 8 mars prochain au vieux clocher de Magog. Accompagné sur scène de mon partenaire, guitariste et multi-instrumentiste Maxime Audet-Halde, le spectacle se veut organique et vivant où il existe un entrelacement de moments intimes et colorés. J’en serai à une première visite à Saint-Camille et une deuxième au total dans la MRC des Sources. J’ai vraiment hâte d’aller à la rencontre des gens et de découvrir la salle de spectacle. », de nous partager généreusement la chanteuse, lors d’un entretien téléphonique.

Bachelière en piano classique et artiste prolifique, Mlle Major confia également être en préparation finale d’un nouvel album instrumental, lequel devrait voir le jour dans les prochains mois.

Mentionnons en terminant qu’il reste encore quelques excellents billets et donc, qu’il est toujours possible de s’en procurer pour assister à cet événement, qui est un report du spectacle initialement prévu en novembre 2023.

Pour ce faire, on consulte le site internet du P’tit Bonheur à l’adresse www.ptitbonheur.org ou encore par téléphone au : 819-340-1993.